Во Владикавказе покончил жизнь самоубийством полицейский, над которым, по словам родственников, издевалось руководство
Об этом сообщает сайт «Кавказ.Реалии». По его данным, 32-летний Олег Дзукаев застрелился. У участкового остались жена и двое детей. Близкие младшего лейтенанта говорят, что на него постоянно оказывали давление. Мужчину унижали и относились к нему предвзято. МВД проводит проверку.
Комментарии7
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ugiazov 09 июля 2018 | 20:19
Да все там неуиноуны.
kir_pich_101 09 июля 2018 | 20:21
А чего не в тех, кто издевался?
mystar 09 июля 2018 | 20:34
На кавказе самоубийство почти как педерастия. Вот родственники и отмазывают своего.
twenty_two 09 июля 2018 | 20:43
mystar: На кавказе геев нет, Кадыров проверил всех!
grigol331 09 июля 2018 | 21:24
mystar:
Слишком рисково для себя отмазывают. Не находите?
zemljanka 09 июля 2018 | 21:03
Соболезнования.
sasass 09 июля 2018 | 21:13
Видимо был правильный полицейский ...