Во Владикавказе покончил жизнь самоубийством полицейский, над которым, по словам родственников, издевалось руководство

Об этом сообщает сайт «Кавказ.Реалии». По его данным, 32-летний Олег Дзукаев застрелился. У участкового остались жена и двое детей. Близкие младшего лейтенанта говорят, что на него постоянно оказывали давление. Мужчину унижали и относились к нему предвзято. МВД проводит проверку.