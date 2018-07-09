На севере Франции полиция убила мужчину, который пытался с ножом напасть на людей
На севере Франции полиция убила мужчину, который пытался с ножом напасть на людей. Это произошло в городе Вик-сюр-Эн. Мужчина кричал «аллах акбар». Полицейские выстрелили из оружия с парализующим действием. У нападавшего остановилось сердце, — сообщает агентство ТАСС.
Комментарии14
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olegleon 09 июля 2018 | 20:06
только в Нанте успокоились и вот опять.
fig__vvam__ 09 июля 2018 | 20:24
olegleon: может поймут почему израильтяне обезвреживают террористов на границе, по мере возможности.
olegleon 09 июля 2018 | 20:54
fig__vvam__: не поймут. за столько десятилетий не поняли, а теперь уж и подавно не поймут. будут терпеть под болтовню о "европейских ценностях"
им фауду устроят, а они будут молчать и обвинять в неполиткорректности тех, кто потребует навести порядок
grigol331 09 июля 2018 | 21:01
fig__vvam__:
Нет, ну отличный же выстрел. А так: следствие, суд, аппеляция, суд (всё за счет налогоплательщиков), и, в итоге, эту тварь посадили бы на пару дет (никого же не убил и не ранил), чтобы выйдя он кого-то таки зарезал.
Короче, молодец полицейский, отработал свой хлеб за несколько лет.
lion64__2 09 июля 2018 | 21:26
fig__vvam__: Значит, с террористом по кличке "режиссёр" надо было аналогично поступить? И не обращать внимание на карканье либерастов да на хруканье свидомых.
hunterhead 09 июля 2018 | 21:06
olegleon: "только в Нанте успокоились и вот опять."
Успокойся, скоро у вас начнется.
r88w556xl4 09 июля 2018 | 20:08
Больше мигрантов всяких и разных. Веселись, Европа!
ugiazov 09 июля 2018 | 20:13
Чаще стрелять их надо.
olegleon 09 июля 2018 | 20:18
ugiazov: так их каждый день во Францию больше приезжает, чем полиция за год отстреливает
grigol331 09 июля 2018 | 21:03
ugiazov:
И только так.
Я выше расписал перспективу на тот случай, если бы его не пристрелили.
gostrax 09 июля 2018 | 20:36
Как убили?!Вы звери ,господа,просто звери.
ed10075 09 июля 2018 | 20:41
Еще один откричался. Теперь пусть в придуманном для таких как он раю наслаждается общением с тысячей девственниц.
echo_shar 09 июля 2018 | 20:52
Свободу самому влиятельному художнику Европы Павленскому!!!!
Долой режим геронтофила!
petrivanov 09 июля 2018 | 20:54
Давайте же признаемся, что есть прямая связь между фразой "Аллах Акбар" и терактом. Сколько можно не признавать очевидное?
Нельзя заранее выявить людей (и не впустить их во Францию, В Германию и т.д.), которые могут напасть с ножом на мирных граждан, расстрелять их либо вхехать в толпу на машине. Но, можно выявить заранее всех, кто согласен с тем, что Аллах Акбар, и пусть он живут обособленно, в отдельных странах. Ну всем же от этого будет лучше!