На севере Франции полиция убила мужчину, который пытался с ножом напасть на людей. Это произошло в городе Вик-сюр-Эн. Мужчина кричал «аллах акбар». Полицейские выстрелили из оружия с парализующим действием. У нападавшего остановилось сердце, — сообщает агентство ТАСС.