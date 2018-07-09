Суд в Москве арестовал двух подозреваемых в краже мобильного телефона и банковских карт журналиста Би-би-си

Об этом сообщает агентство Интерфакс. Журналиста ограбили в конце прошлой недели. Сам пострадавший рассказал, что в такси ему предложили кофе. После этого он потерял сознание. Когда очнулся, понял, что его обокрали. Как отмечает агентство, с карт журналиста списали больше 500 фунтов стерлингов. В воскресенье задержали подозреваемых.