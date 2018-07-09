Суд в Москве арестовал двух подозреваемых в краже мобильного телефона и банковских карт журналиста Би-би-си
Об этом сообщает агентство Интерфакс. Журналиста ограбили в конце прошлой недели. Сам пострадавший рассказал, что в такси ему предложили кофе. После этого он потерял сознание. Когда очнулся, понял, что его обокрали. Как отмечает агентство, с карт журналиста списали больше 500 фунтов стерлингов. В воскресенье задержали подозреваемых.
Комментарии9
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olegleon 09 июля 2018 | 20:04
Зоя Светова уже выехала в СИЗО к двум новым "жертвам режима"? Мемориал уже признал их политзаключёнными??
viktorova 09 июля 2018 | 20:11
И никакого закона о привязке телефонов к сим-картам не понадобилось. Могут, когда задница горит.
olegleon 09 июля 2018 | 20:16
viktorova: могут, когда идиоты воруют. это надо же было догадаться поймать "фраера ушастого" в центре под камерами слежения! да ещё и на своей машине )))
уж британец ступил конкретно, но эта парочка оказалась ещё тупее
viktorova 09 июля 2018 | 20:19
olegleon: а когда умные воруют не могут? Вот и я об этом же. Только тупых идиотов и могут ловить. И винтить мирных граждан.
olegleon 09 июля 2018 | 20:39
viktorova: а как ты умного поймаешь, если он не светится под камерами и не сидит потом на месте после кражи, а быстро сваливает.
а эти долбодятлы и на уличных камерах свои рожи засветили и при снятии денег след хороший оставили. вот теперь из-за мелочи получат по полной. хотя, видимо, для них 500 фунтов это был предел мечтаний и счастливой жизни.
вспомни "великое ограбление поезда" 1963года, когда эти идиоты умудрились оставить свои отпечатки пальцев на месте "схрона" и полиции оставалось их просто поймать. и то двое потом сбежали из тюрьмы. а Биггс так и жил на свободе, пока сам не вернулся в Британию.
а Зодиака не только не поймали, но до сих пор не известно кем он был.
kamen_12 09 июля 2018 | 21:08
olegleon: Деньги без пинкода не снять. Как они умудрились 500 фунтов умыкнуть, то загадка, в любом случае деньги Мастеркард или Виза вернут.
stebinmaku 09 июля 2018 | 20:20
"А потом про этот случай раструбят по Би-Би-Си"
grigol331 09 июля 2018 | 20:45
Господа ЭХО-таджики, в русском языке слова "ограбить" и "обокрасть" имеют разное значение, а в УК это даже разные статьи..
kdv75 09 июля 2018 | 21:03
Вот времена, в такси кофе предлагают