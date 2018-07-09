Более 30-ти тысяч жителей Воронежа остались без воды из-за коммунальной аварии
Более 30-ти тысяч жителей Воронежа остались без воды из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает местное представительство Росводоканала. О сроках восстановления коммунальщики пока не говорят.
Комментарии4
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danko1 09 июля 2018 | 19:39
ЧМ практически завершен.
А последствия затрат на него и грабежей триллионных будут продолжаться.
Временщики во власти, только грабить умеющие.
kir_pich_101 09 июля 2018 | 19:42
Зато мундиаль, тьфу, какое слово поганое, провели.
mordvinyka_zabiyka 09 июля 2018 | 19:47
Это хорватские диверсанты((
tks 09 июля 2018 | 19:52
Что?? Уже разбомбили город???!!! И вот результат???!!!