Верховный суд обязал компенсировать ущерб автомобилистам из-за дорожных ям

Об этом пишет газета «Ведомости». Судебная коллегия рассмотрела дело попавшего в ДТП автомобилиста, который судился с дорожной организацией. Водитель утверждал, что авария произошла из-за ямы на дороге, и требовал компенсировать ущерб. Суды первой и второй инстанции удовлетворить иск отказались. Они также обязали водителя самостоятельно доказывать невиновность. Верховный суд указал на неверную трактовку судами Гражданского кодекса.