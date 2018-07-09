Верховный суд обязал компенсировать ущерб автомобилистам из-за дорожных ям
Об этом пишет газета «Ведомости». Судебная коллегия рассмотрела дело попавшего в ДТП автомобилиста, который судился с дорожной организацией. Водитель утверждал, что авария произошла из-за ямы на дороге, и требовал компенсировать ущерб. Суды первой и второй инстанции удовлетворить иск отказались. Они также обязали водителя самостоятельно доказывать невиновность. Верховный суд указал на неверную трактовку судами Гражданского кодекса.
Комментарии4
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sapiens17 09 июля 2018 | 19:38
Может Кодекс изменить, чтобы трактовка единая была?
Закон что дышло (
pyco_mypucmo 09 июля 2018 | 19:39
врашке дороги сплошь из ям состоят. Так пойдёт, путену на соседей нападать денег не останется.
kir_pich_101 09 июля 2018 | 19:46
sapiens17: А толку-то, дороги надо строить по нормальному ,принимать новые ГОСты, изготавливать машины, развивать промышленность....
Много чего.
Это не до икоты и посинения с флагом бегать и орать.
zemljanka 09 июля 2018 | 19:41
Молодец!
Имя героя!
А ямы залатать не?