Британского болельщика, арестованного в Москве по запросу Объединенных Арабских Эмиратов, отпустили из СИЗО

Завтра Тревор Мартин Хорси полетит домой, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на его адвоката. Болельщика задержали на стадионе во время футбольного матча 6-го июля в Москве. Сегодня Интерпол по запросу Эмиратов прислал в Россию документы о прекращении уголовного преследования. В материалах говорилось, что произошла ошибка.