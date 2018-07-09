Британского болельщика, арестованного в Москве по запросу Объединенных Арабских Эмиратов, отпустили из СИЗО
Завтра Тревор Мартин Хорси полетит домой, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на его адвоката. Болельщика задержали на стадионе во время футбольного матча 6-го июля в Москве. Сегодня Интерпол по запросу Эмиратов прислал в Россию документы о прекращении уголовного преследования. В материалах говорилось, что произошла ошибка.
Комментарии3
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zemljanka 09 июля 2018 | 19:37
Поздравляем Тревора.
kamen_12 09 июля 2018 | 19:40
В камере болельщик кричал Слава Украине, плакал и смеялся.
ems1 09 июля 2018 | 19:46
И зачем такие реверансы? Тем более что англичане снова хамят? Продержать ещё неделю, а затем выгнать вон без извинений. А так он ещё на матч успеет сходить, и прокричит там что-нибудь во славу Руины.