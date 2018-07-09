Данные участников программы «Московское долголетие» решили использовать перед выборами

Это выяснила ассоциация в защиту прав избирателей «Голос». После того, как на прошлой неделе в интернете стали доступны документы пользователей сервиса Гугл.docs, представители ассоциации получили закрытые данные, которые свидетельствуют о масштабной системе мобилизации, действующей в Москве. Участников программы «Московское долголетие» включили в так называемую ресурсную базу избирателей, которых теперь будут обзванивать и приглашать на выборы мэра, — говорится на сайте «Голоса».

Проект, посвященный долголетию, столичные чиновники запустили в начале года. Они объявили, что это сделано в помощь людям старшего возраста, которые хотят укрепить здоровье и получить новые знания. При этом в анкетах, которые заполняли участники, ничего не говорилось о том, что их персональные данные будут использованы для повышения явки на выборах, — говорится на сайте ассоциации.