Данные участников программы «Московское долголетие» решили использовать перед выборами
Это выяснила ассоциация в защиту прав избирателей «Голос». После того, как на прошлой неделе в интернете стали доступны документы пользователей сервиса Гугл.docs, представители ассоциации получили закрытые данные, которые свидетельствуют о масштабной системе мобилизации, действующей в Москве. Участников программы «Московское долголетие» включили в так называемую ресурсную базу избирателей, которых теперь будут обзванивать и приглашать на выборы мэра, — говорится на сайте «Голоса».
Проект, посвященный долголетию, столичные чиновники запустили в начале года. Они объявили, что это сделано в помощь людям старшего возраста, которые хотят укрепить здоровье и получить новые знания. При этом в анкетах, которые заполняли участники, ничего не говорилось о том, что их персональные данные будут использованы для повышения явки на выборах, — говорится на сайте ассоциации.
Комментарии4
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zemljanka 09 июля 2018 | 19:35
Мухлеж?
olegleon 09 июля 2018 | 19:56
zemljanka: нет, лужковская/собянинская надбавка в действии. льготы и субсидии помогают московским пенсионерам осознать за кого надо голосовать.
бюджет Москвы выделяет 800 млрд рублей на "социальную политику".
так что пенсионерам просто напомнят, кто сделал минимальную пенсию 17,500= , а с учётом льгот и субсидий ещё на несколько тысяч больше.
tom_tom 09 июля 2018 | 19:37
Ну чО? Отдохнули во время потрясающей игры русской сборной на ЧМ? Запаслись энергией и готовы офигевать дальше!? Ну тогда погнали: русским запретили высаживать свои семена и клубни!
https://pbs.twimg.com/media/Dhq974oW0AAZtIC.jpg
ЧЁТАРЖУ
norgemann 09 июля 2018 | 19:51
По статистике, средняя продолжительность жизни в Москве чуть ли не на 10 лет больше чем в среднем по стране. Москвичи поэтому могут работать дольше чем другие. А в провинции народ умирает рано и до пенсии в 65 лет никто не доживет.