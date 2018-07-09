Тайип Эрдоган официально вступил в должность президента Турции
Это ознаменовало установление в стране новой политической системы.
Церемония инаугурации состоялась в турецком парламенте. Эрдоган принес присягу, пообещав, в частности, соблюдать Конституцию, нормы права и быть приверженцем демократии. После чего по традиции отправился в мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, а затем в резиденцию президента. Там его ожидали 5 тысяч высокопоставленных гостей, в том числе руководителей нескольких десятков государств. Российскую делегацию возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев. В их присутствии состоялся официальный переход Турции от парламентской формы правления к президентской. Установление нового режима было одобрено на прошлогоднем референдуме. Отныне в стране фактически упраздняется разделение ветвей власти. Должности главы правительства больше не существует, а турецкий лидер наделяется широчайшими полномочиями. Он становится одновременно главой государства, исполнительной власти, армии и правящей Партии справедливости и развития. У новоизбранного парламента не остается ни одного механизма контроля в отношении президента, а тот, в свою очередь, напротив, получает право распускать парламент. Все высшие посты теперь будут зависеть исключительно от первого лица страны.
Как ожидается, этим вечером Эрдоган обнародует состав нового правительства.
Комментарии1
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nns33 09 июля 2018 | 19:43
Зачем Эрдогану правительство,если оно ни на что не влияет? О какой демократии он говорит,в чём она проявляется? Хорошим для Эрдогана это не закончится.