Сегодня на Уимблдонском теннисном турнире пройдут четвертьфиналы в женском одиночном разряде
Из российских теннисисток в восьмерку лучших пробилась Дарья Касаткина. Причем, первая ракетка страны делает это уже на втором турнире из Серии Большого Шлема кряду. На Ролан Гаррос Дашу остановила на этой стадии Слоан Стивенс из США. Сегодня на Уимблдоне Касаткиной будет противостоять Анжелика Кербер из Германии. Спортсменка титулованная и весьма опытная. Почти 2 года назад даже успевшая, хоть и недолго, побыть первой ракеткой Мира.
На Уимблдоне Кербер идет по турнирной сетке весьма уверенно. Хотя сильных соперниц ей пока не попадалось. Правда, на старте турнира Анжелика остановила нашу Веру Звонареву. Но та в последнее время далека от своей лучшей формы.
Полуфиналисты Уимблдона у мужчин станут известны завтра.
Комментарии3
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danko1 09 июля 2018 | 19:23
Кто новости пишет?
Четвертьфиналы у женщин будут только завтра.
И мужчинам до полуфиналов еще очень далеко.
jetsam 09 июля 2018 | 19:43
danko1
радуйтесь, что они не текстовую трансляцию "Лебединого озера" запостили...
просто август 18 уже близко, вот и по всей стране проходят
учения "КиндерГерРоссСюрпрайз-2018".
jetsam 09 июля 2018 | 19:39
No.12 Jelena Ostapenko vs. Dominika Cibulkova * я за доменику, но судьба, скорее всего, за алёну.
No.11 Angelique Kerber vs. No.14 Daria Kasatkina * это как россия с испанией.
No.13 Julia Goerges vs. No.20 Kiki Bertens * qf для Юлии уже победа, но хотелось бы большего и для кики - тоже...
No.25 Serena Williams vs. Camila Giorgi * вот, блин, Камиле как повезло....