Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сегодня подал в отставку из-за внутрипартийного кризиса
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сегодня подал в отставку из-за внутрипартийного кризиса, вызванного обсуждением плана Терезы Мэй по Брекзиту. Борис Джонсон — второй министр, который покидает пост, первым в отставку подал Девид Девис министр по делам Брекзита.
Борис Джонсон объявил о своей добровольной отставке с поста министра иностранных дел правительства Терезы Мэй за несколько часов до того, как Тереза Мэй должна представить план правительства по условиям Брекзита. Тереза Мэй вызвала в пятницу прошлой недели всех членов кабинета министров в свою загородную резиденцию, чтобы правительство могло согласовать план, который Великобритания предложит Евросоюзу. План, на котором настаивает премьер-министр, вызывает раскол в партии, в которой половина правительства вела кампанию за выход из ЕС, а половина за то, чтобы остаться в рамках ЕС. Жесткое согласование плана вызвало политический кризис, сначала в отставку подал министр по делам Брекзита, главный переговорщик с ЕС от лица Великобритании Девид Девис, следом об отставке заявил Борис Джонсон. Политический обозреватль Бибиси говорит, что министры будут один за одним подавать в отставку, пока Тереза Мэй не откажется от своего плана. Борис Джонсон критиковал план Терезы Мэй еще до заседания правительства, он встречался с бывшим премьером страны Девидом Кэмеронм, и после сказал, что Кэмерон считает план Мэй худшим из возможных. Сам Борис Джонсон сказал во время правительственного обсуждения плана, что обсуждать детали предложения Терезы Мэй — это «полировать какашку». После этого он подал в отставку. Тереза Мэй предупредила в письме министров, что несогалсных с приянтой стратегией выхода из Евросоюза ждет отставка. Критиковать план можно было во время обсуждения, теперь, когда единая стратегия выработана, каждый министр должен ее придерживаться и не имеет права ее критиковать, написала Тереза Мэй.
Политический кризис угрожает шансам Терезы Мэй сохранить позицию лидера партии и премьер-министра страны. Борис Джонсон был одним из претендентов на пост лидера партии консерваторов после отставки Дэвида Кэмерона, но проиграл тогда во время внутрипартийного голосования. Пока неизвестно, кто заменит Бориса Джонсона на посту министра иностранных дел Великобритании.
Комментарии18
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olegleon 09 июля 2018 | 19:07
"каждый министр должен ее придерживаться и не имеет права ее критиковать, написала Тереза Мэй. "
вот так вот выглядит демократия и свобода слова ))))
prorab1 09 июля 2018 | 19:09
olegleon: Все британские министры , отравились Дурачком! Кто следующий? Может сама Мэй?
olegleon 09 июля 2018 | 19:22
prorab1: она то уже давно его нюхнула ))
blinorozhiy_chmo 09 июля 2018 | 19:11
Клоун БОрис - лицо политики Великобритании. Клоунада - политическое кредо мелкобритов.
ostapbey 09 июля 2018 | 19:30
blinorozhiy_chmo: у великофедерастов нет путина, так и россии нет.
А если с Медведьевым, так и тундры нет, чтоб держаться даже..
viktorova 09 июля 2018 | 19:19
Джонсон ушёл, чтобы оказать давление на Мэй. Он остаётся в парламенте и среди лидеров партии.
С трудом могу представить себе, что-то подобное в России.
olegleon 09 июля 2018 | 19:28
viktorova: а Рис-Могг ему уступит место лидера, если Терезу скинут?
viktorova 09 июля 2018 | 19:34
olegleon: большая вероятность, что он будет следующим премьером.
olegleon 09 июля 2018 | 19:42
viktorova: а пока же у Бори забрали красный портфель секретаря МИД
olegleon 09 июля 2018 | 19:48
viktorova: "NEW Jacob Rees Mogg tells me he would certainly not accept the post of Foreign Secretary on the basis of having to defend the Chequers deal." (@carldinnen)
всё ещё только начинается
viktorova 09 июля 2018 | 19:21
olegleon: Не передергивайте. «Критиковать план можно было во время обсуждения,..»
olegleon 09 июля 2018 | 19:26
viktorova: ну да. как в КПСС. критиковать можно, но хрен что изменится от этого. а потом "Решения съезда в жизнь!"
какой смысл в этой критике в тишине кабинета, если те, кто был ответственен за этот план, кто должен был его формировать, просто были посланы нафиг, а их идей выкинули?
Мэй сейчас напоминает старую армейскую шутку "есть два мнения. одно моё, а другое не правильное"
viktorova 09 июля 2018 | 19:29
olegleon: //какой смысл в этой критике в тишине кабинета,//
Ну вы насмешили !!! Посмотрите как проходят дебаты в британском парламенте, потом расскажете про «тишину кабинетов»
olegleon 09 июля 2018 | 19:37
viktorova: дебаты это сегодня. и я их с удовольствием посмотрел. а вот в пятницу основное решение было принято кулуарно.
и да, Корбин хорошо "проехал" по ним, помянув отмену автобусов.
fresh_breeze 09 июля 2018 | 19:17
" Сам Борис Джонсон сказал во время правительственного обсуждения плана, что обсуждать детали предложения Терезы Мэй — это «полировать какашку». "
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Боря весёлый парень, даже напоследок зажёг.
Сейчас, чтобы хоть как-то отвлечь бриттов от бардака в правительстве, из Портон-Дауна раскидают ещё что-то на улицах Солсбери, дабы застращать общественность русской угрозой пуще прежнего.
demosua 09 июля 2018 | 19:19
Великобритания есть и будет Европой ! Как бы ни хотел Путин обратного...
А Россия станет Европой, даже если Путин этого не хочет....
ostapbey 09 июля 2018 | 19:33
demosua: ой ли!!!!
Это к вашей уМосквафантазии последней строчки..
Даже..
zemljanka 09 июля 2018 | 19:48
Молодец!