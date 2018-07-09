Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сегодня подал в отставку из-за внутрипартийного кризиса, вызванного обсуждением плана Терезы Мэй по Брекзиту. Борис Джонсон — второй министр, который покидает пост, первым в отставку подал Девид Девис министр по делам Брекзита.

Борис Джонсон объявил о своей добровольной отставке с поста министра иностранных дел правительства Терезы Мэй за несколько часов до того, как Тереза Мэй должна представить план правительства по условиям Брекзита. Тереза Мэй вызвала в пятницу прошлой недели всех членов кабинета министров в свою загородную резиденцию, чтобы правительство могло согласовать план, который Великобритания предложит Евросоюзу. План, на котором настаивает премьер-министр, вызывает раскол в партии, в которой половина правительства вела кампанию за выход из ЕС, а половина за то, чтобы остаться в рамках ЕС. Жесткое согласование плана вызвало политический кризис, сначала в отставку подал министр по делам Брекзита, главный переговорщик с ЕС от лица Великобритании Девид Девис, следом об отставке заявил Борис Джонсон. Политический обозреватль Бибиси говорит, что министры будут один за одним подавать в отставку, пока Тереза Мэй не откажется от своего плана. Борис Джонсон критиковал план Терезы Мэй еще до заседания правительства, он встречался с бывшим премьером страны Девидом Кэмеронм, и после сказал, что Кэмерон считает план Мэй худшим из возможных. Сам Борис Джонсон сказал во время правительственного обсуждения плана, что обсуждать детали предложения Терезы Мэй — это «полировать какашку». После этого он подал в отставку. Тереза Мэй предупредила в письме министров, что несогалсных с приянтой стратегией выхода из Евросоюза ждет отставка. Критиковать план можно было во время обсуждения, теперь, когда единая стратегия выработана, каждый министр должен ее придерживаться и не имеет права ее критиковать, написала Тереза Мэй.

Политический кризис угрожает шансам Терезы Мэй сохранить позицию лидера партии и премьер-министра страны. Борис Джонсон был одним из претендентов на пост лидера партии консерваторов после отставки Дэвида Кэмерона, но проиграл тогда во время внутрипартийного голосования. Пока неизвестно, кто заменит Бориса Джонсона на посту министра иностранных дел Великобритании.