Британский министр обороны обвинил Москву в причастности к смерти жительницы Великобритании, отравившейся «Новичком»
«Реальность такова, что Россия совершила нападение на британской земле», — заявил Гэвин Уильямсон. Его слова приводит РИА Новости.
Женщина, получившая отравление нервно-паралитическим веществом «Новичок», скончалась в Солсбери накануне. Скотланд-Ярд считает, что источником отравления могла быть емкость, где хранился яд. В британской полиции полагают, что женщина и ее спутник отравились случайно — пострадали от «Новичка», оставшегося в Солсбери после покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.
Комментарии41
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prorab1 09 июля 2018 | 19:07
Этому министру пора в отставку , что бы чушь не порол!
novichok_ 09 июля 2018 | 19:10
Походу этот британский министр- даун потерял контроль над лабораторией в Портон-Дауне...
pyco_mypucmo 09 июля 2018 | 19:11
рашковане щас взвоют: этонемы! авыдокажите! Но бандитам никто уже не верит.
blinorozhiy_chmo 09 июля 2018 | 19:15
Британский министр обороны - критически глуп, как и любой среднестатистический мелкобрит.
alxab 09 июля 2018 | 19:26
blinorozhiy_chmo: Британский министр обороны - критически глуп
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...сказал ватник и вернулся к поеданию мыла...
mafiya71 09 июля 2018 | 19:55
alxab: Британский министр обороны - критически глуп
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...сказал ватник и вернулся к поеданию мыла.
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Подумал прокладка, и слизнул за хозяином
polikarpich 09 июля 2018 | 19:36
blinorozhiy_chmo: Ты сегодня пайку точно не получишь. Как-то неубедителен твой выхлоп.
Похоже на "сам дурак".
r88w556xl4 09 июля 2018 | 19:45
Украинско-британско-шведско-бразильско-аргентинский двойной агент-женщина по кличке "Наркоман", который использовал для прикрытия мужской пол, а женский - для прикрытия мужского, был зверски убит Кремлём в Великобритании близ Солсбери. В доме агента сотрудниками Скотланд-Ярда были срочно убиты все домашние животные - три кота, собака и домовая мышь, чтобы они случайно не стали жертвами отравления. Вблизи дома агента обнаружены следы отравителей, на протекторах подошв которых чётко видна надпись "Россия".
viniqi 09 июля 2018 | 19:29
pyco_mypucmo: Уже гиды пригожинские шустро мобилизировались под эту новость!!!
komiccap_nkvd 09 июля 2018 | 19:47
pyco_mypucmo: Вера для верующих. Атеистам нужны доказательства
pyco_mypucmo 09 июля 2018 | 19:59
komiccap_nkvd: для аксиом доказательства не требуются и у атеистов.
mafiya71 09 июля 2018 | 19:53
pyco_mypucmo: прокладки сейчас запоют, это рашавата
sagen 09 июля 2018 | 19:25
prorab1: Никто не сомневается, что это дело рук в России, даже те, кто тут гавкают что-то другое в душе уверены, что это их ловкие спецслужбы убили людей. И в душе ликуют - а вот вы докажите! Беда их в том, что никто уже не будет им ничего доказывать. Будут ждать подходящий момент, чтобы поквитаться. А он наступит обязательно. Даже Луговой и тот закончит свою дни в английской тюрьме. Рупь за сто... Сами выдадите со словами - мы больше не будем.
polikarpich 09 июля 2018 | 19:33
sagen: А на это и был расчёт "фюлера" перед выборами. Вы абсолютно правы.
Типа, никто ничего доказать не сможет, а самому можно с этакой таинственной ботоксной полуулыбочкой слегка намекать на то, какие мы страшные и никому ничего "низабудимнипростим".
А весь его электорат будет млеть перед крутизной своего "вошдя".
hermannhesse456 09 июля 2018 | 19:35
sagen: козлина, у тебя нет ста рублей, прибей яйца к Дрищатику в знак солидарности с демократическим правосудием. Это всё, на что ты потянешь.
polikarpich 09 июля 2018 | 19:39
hermannhesse456: Вот он и весь путинский элеторат, во всей красе. Как он с ними жить и дела делать собирается?
"Козлина", "петушина"... Вас всех из-под нар, что-ли вербуют?
:-)
kotvinder2 09 июля 2018 | 19:59
sagen: Ну если учесть что ты и есть "никто", то да - никто не сомневается...
putin_itogy 09 июля 2018 | 19:08
путин - ты Хотел войны..?
Ты, её получишь!
ukraina_biomusor 09 июля 2018 | 19:13
putin_itogy: Какая война !? Эти чуханы санкции вводят что бы не дай бог Путина не задеть ,а ты говоришь война !))))
olegleon 09 июля 2018 | 19:09
"Скотланд-Ярд считает, что источником отравления могла быть емкость, где хранился яд."
а на ёмкости была надпись "Сделано в России по заказу Кремля. Осторожно яд "Новичок""?
oneoretwo 09 июля 2018 | 19:15
olegleon: ...не уверен относительно банки/емкости, но на ваших мозгах надпись
"Сделано в России по заказу Кремля." точно присутствует...
danko1 09 июля 2018 | 19:26
oneoretwo: Вы уверены в мозгах, в их наличии?
С мозгами в холуи защищать преступную власть не записываются.
olegleon 09 июля 2018 | 19:31
oneoretwo: а вот это тонко! молодец!! )))
mafiya71 09 июля 2018 | 19:58
oneoretwo: а в ваших пустотах,лижу конкретно
vilingrad 09 июля 2018 | 19:22
olegleon: ukraina_biomusor: blinorozhiy_chmo: novichok_: prorab1: Ощущение такое, что Вова застрял в дыре в заборе, да еще со спущенными брюками. Кто хочет, подходит, то пинка даст, кто еще чего похуже. Вот министр обороны приложился... хорошо, не лгбтешник:)
olegleon 09 июля 2018 | 19:33
vilingrad: как же ты со своими голубыми мечтами тут запарил.
viniqi 09 июля 2018 | 19:32
olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровскую власть-вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!
glotov 09 июля 2018 | 19:09
Бедолага поделился своей "реальностью". Тоже , наверное, алкоголик.
prorab1 09 июля 2018 | 19:11
glotov: Наверное , Дурачка нюхнул!
kiever 09 июля 2018 | 19:21
Ребята, когда вы раскидываетесь такими серьезными обвинениями, необходимы не менее серьёзные доказательства. Когда израиль в недавнем прошлом травил человека боевым отравляющим веществом в иордании, и по своему обыкновению пошёл в несознанку, были предъявлены неопровержимые доказательства на уровне международного сообщества, вплоть до поддельных канадских паспортов отравителей. И только вмешательство сша, по обыкновению спасло ту страну от международных санкций. А здесь то что?
ostapbey 09 июля 2018 | 19:39
kiever: что?? Вот ты, к примеру, очередной раз взбзднул в театре.
И томно обмахиваешься веером.
И разве не знают в партере что ты поручик Ржевский?
И каждый раз в голенище держишь дамский веер..?
На всякий случай даже..
kiever 09 июля 2018 | 19:48
ostapbey:, Господи, где минстець берет таких идиотов в свою "информационную армию".. идиот на идиоте сидит и идиотом погоняет.. и на это идут деньги и так нищих украинских стариков и бюджетников?
ostapbey 09 июля 2018 | 19:35
А вот министр нападения России думает инакше.
Как сходка решит..
И кумекает иногда даже..
penderezky 09 июля 2018 | 19:39
Наблюдаем следствие падения общего уровня образования в том числе и в Англии. Большие сложности с причинно-следственной связью. Воинствующая серость не может найти никаких доказательств но настойчиво продвигает старую идею русофобии. Английские скоты завираются и разбегаются в отставки что бы не оправдываться впоследствии. С Родченковым никто извиняться не стал так и со Скрипальками прохезает. Английская справедливость.
ostapbey 09 июля 2018 | 19:45
penderezky: никаких докажательст??
Это тебе не моль ушами хлопать.
В дрезденском гаштетте окурком.
В пепельнице из клуба.
Теперь уже нет прокола с растегнутой ширинкой Штирлица.
И с воплем радистки Кэт :
"...мляяяяя!"
Теперь только Анки прокалыааются и засыпаются на мелочах.
Следов нет и с конца не капает..
Вдоммме гдеее ризноййпалисад!!
Даже..
mikr 09 июля 2018 | 19:40
По моим наблюдениям даже на Эхе Москвы неуклонно сокращается число идиотов, дружно начинающих свою русофобскую истерику по сигналам из Лондона или Вашингтона. Понятное дело, что они всегда понимали лживую сущность бездоказательных обвинений Запада против России. Но если раньше они надеялись своими истериками повлиять на общественное мнение, то сегодня они наконец поняли, что собаки лают, ветер носит, а караван идет...
polikarpich 09 июля 2018 | 19:46
mikr: Куда этот караван идёт? Козе под хвост и очень глубоко?
"Русских" самих по себе, как нацию, никто и не обвиняет. Так что никакой "русофобией" тут не пахнет.
А "путинофобия" имеется. Но это нормально. Многие не любят и чисто органически не переваривают всяких гадов или пауков, например.
Обвиняют именно путинский режим, а не Россию с матрёшками, балалайками и медведями.
komiccap_nkvd 09 июля 2018 | 19:45
Еще вЛондоне четыре бочки с новичком стоят.
nikmart001 09 июля 2018 | 19:48
Тут другое странно, все эти отравления происходят недалеко от лаборатории которая разрабатывает и производит отравляющие вещества. Может утечку препаратов сначала в этой лаборатории поискать?
y20160414 09 июля 2018 | 19:55
А вы с этими подонками в футбол играете!
viktor_lapin 09 июля 2018 | 20:00
Телепузики в зеленых костюмах обнюхали весь Солсбери, включая кладбища, перебили котов и прочую живность. Армия на корячках проползла весь город вдоль и поперек. Насобирали тысячи улик, а емкость с отравой якобы не нашли. Боится Терезка в Москву на ЧМ приехать, поболеть за свою команду, а тут еще и Трамп с Темнейшим решили в Хельсинки пивка попить. Вот и подкинули емкость двум бомжам для шухера.