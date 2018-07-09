Британский министр обороны обвинил Москву в причастности к смерти жительницы Великобритании, отравившейся «Новичком»

«Реальность такова, что Россия совершила нападение на британской земле», — заявил Гэвин Уильямсон. Его слова приводит РИА Новости.

Женщина, получившая отравление нервно-паралитическим веществом «Новичок», скончалась в Солсбери накануне. Скотланд-Ярд считает, что источником отравления могла быть емкость, где хранился яд. В британской полиции полагают, что женщина и ее спутник отравились случайно — пострадали от «Новичка», оставшегося в Солсбери после покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.