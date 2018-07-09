Болельщики сборной Бельгии по футболу собираются устроить шествие в Петербурге завтра перед матчем с командой Франции
Они собираются торжественно проследовать от метро «Крестовский остров» до стадиона. Об этом рассказали в генконсульстве королевства. Согласована ли эта акция, неизвестно.
Завтра в Петербурге пройдет первый полуфинальный матч Чемпионата мира. Сборные Бельгии и Франции сыграют в 9 вечера. Наблюдать за матчем собирается бельгийская королевская чета, которая специально для этого прибудет в Петербург.
Комментарии9
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a_111111 09 июля 2018 | 18:37
Встретить их Марсельезой?
gregor 09 июля 2018 | 18:38
Болельщики сборной Бельгии по футболу собираются устроить шествие в Петербурге завтра перед матчем с командой Франции
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А разрешение получили ?
Или для иностранцев конституция России действует ,а граждан России нет ?
Фу как стыдно ....фу .
Иностранцам можно ,а россиянам ...низяяяяяяяяяя .
Не страна ,а посмешище какое-то .
grossalexis072018 09 июля 2018 | 18:40
А по Невскому с пением Марсельезы пройдут радостные французы :)) Класс - а терпила рашковане, прижавшись к стенам домов будут наблюдать за радостью свободных людей ;)) Зная - через неделю их холопов опять загонят в стоило. Причем наглухо ;))
vinokur 09 июля 2018 | 19:17
grossalexis072018: рашковане, прижавшись к стенам домов будут наблюдать за радостью свободных людей
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Вы что, не знаете? Имеется распоряжение Петросовета о повышенных мерах безопасности. В частности: русским окна не открывать и на балконы не выходить.
nikolaitschi 09 июля 2018 | 18:44
Скрытая форма марша Навального? Надписи на красном фрне в России запрещены!
olegleon 09 июля 2018 | 18:52
Эхо продалось Кремлю и не сообщает правды!
на самом деле они потребуют освободить Сенцова, а само шествие организует подпольный штаб Навального
glotov 09 июля 2018 | 19:00
Два разных футбола. Тут даже не знаешь, за кого болеть. Но должно быть интересно.
oneoretwo 09 июля 2018 | 19:20
...ну, хоть познакомятся с реалиями жизни в плешивой дзюдохерии - гестапо, безусловно, поможет им в этом...
nl_2010_ 09 июля 2018 | 19:31
А заявку в Администрацию направили? Нет?. Значит будут винтить.