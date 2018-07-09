Болельщики сборной Бельгии по футболу собираются устроить шествие в Петербурге завтра перед матчем с командой Франции

Они собираются торжественно проследовать от метро «Крестовский остров» до стадиона. Об этом рассказали в генконсульстве королевства. Согласована ли эта акция, неизвестно.

Завтра в Петербурге пройдет первый полуфинальный матч Чемпионата мира. Сборные Бельгии и Франции сыграют в 9 вечера. Наблюдать за матчем собирается бельгийская королевская чета, которая специально для этого прибудет в Петербург.