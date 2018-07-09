В Новом Уренгое уволили двух фельдшеров, которые отказались везти 92-летнего мужчину в больницу
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Ямало-Ненецкого округа.
В конце июня заместителю председателя городского совета ветеранов Владимиру Николенко стало плохо. Семья вызвала «скорую». Медики приехали на вызов, но когда узнали возраст мужчины, сказали, что в больницу его не повезут. Позже пациента все же госпитализировали, предварительно попросив родственников написать расписку, что они не будут предъявлять претензии, если Николенко умрет в машине по пути в больницу. Мужчина несколько дней провел в реанимации. На днях его вывели из искусственной комы.
Комментарии7
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oneoretwo 09 июля 2018 | 18:45
...потом наградят секретным указом за помощь бандитскому государству в проведении "пенсонной реформы"...
yralez 09 июля 2018 | 18:45
А ведь к 30 г. все мужчины будут в таком возрасте.......как бороться то с ними ?
evgeny_biolog 09 июля 2018 | 18:51
"уволили двух фельдшеров"
Ничего, они на другую станцию скорой помощи устроятся ...
odobryam_s 09 июля 2018 | 19:08
Прикольно будет после "пенсионной реформы", когда за 92-х летним приедут двое 65-ти летних старичка и такой же за рулем будет!
michael_c 09 июля 2018 | 19:19
Здоровья и долголетия старику ! Назло государству и пенсионному фонду !...))
tag188 09 июля 2018 | 19:20
Могу рассказать другой случай, свидетелем и участником которого я был в прошлом году.
Иду через дворы с гаража, возле одного дома стоят 2 машины "Скорой помощи". На выходе из двора носится мужик в панике. Обращается ко мне:
-- Вы не поможете?
-- Смотря чем, говорю.
-- Надо деда вынеси на носилках до машины "Скорой помощи".
Пошли, в итоге я, этот мужик, сосед и практикант со "скорой" вынесли деа с квартиры первого этажа до машины "скорой".
В машинах сидят 2 водителя, и 2 фельдшера (здоровые молодые мужчины). Эти "светила медицины" ни к чему не прикасались, только показывали, как носилки разворачивать.
Хотя как-то несколько лет назад этот вопрос задавался главврачу "Скорой помощи". И он четко ответил, что если необходимо транспортировать больного на носилках, то из машины должен выскочить весь экипаж -- водитель, фельдшер, схватить в зубы носилки, и нести пациента до машины.
Работникам "скорой" стоит задуматься, почему так много нападений именно на них происходит, когда они на вызовы приезжают. Многие видят, что никакой помощи от "Скорой помощи" ждать не приходится, и просто так уже реагируют.
jetsam 09 июля 2018 | 19:49
уволить-то уволили.
но вопрос - а не было (устного) распоряжения "не брать таких" по консерватории?
потому как медбрату, вообще-то, фиолетово кого везти.
@приехали на вызов, но когда узнали возраст мужчины@
хм, в москве этот вопрос ПРИ вызове задают, обычно.