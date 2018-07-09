В Новом Уренгое уволили двух фельдшеров, которые отказались везти 92-летнего мужчину в больницу

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Ямало-Ненецкого округа.

В конце июня заместителю председателя городского совета ветеранов Владимиру Николенко стало плохо. Семья вызвала «скорую». Медики приехали на вызов, но когда узнали возраст мужчины, сказали, что в больницу его не повезут. Позже пациента все же госпитализировали, предварительно попросив родственников написать расписку, что они не будут предъявлять претензии, если Николенко умрет в машине по пути в больницу. Мужчина несколько дней провел в реанимации. На днях его вывели из искусственной комы.