Следующая фаза эвакуации школьников из пещеры в Таиланде будет зависеть от погоды

Для подготовки спасателям потребуется около 20-ти часов. Об этом сообщил куратор спасательной операции Наронгсак Осоттханакон.

К этому моменту из затопленной пещеры эвакуировали 8 человек. Остается спасти еще четверых участников школьной футбольной команды и их тренера. Они провели в пещере больше двух недель после того, как оказались заблокированными там из-за дождей.