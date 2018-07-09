Следующая фаза эвакуации школьников из пещеры в Таиланде будет зависеть от погоды
Для подготовки спасателям потребуется около 20-ти часов. Об этом сообщил куратор спасательной операции Наронгсак Осоттханакон.
К этому моменту из затопленной пещеры эвакуировали 8 человек. Остается спасти еще четверых участников школьной футбольной команды и их тренера. Они провели в пещере больше двух недель после того, как оказались заблокированными там из-за дождей.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт