Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в должность президента Турции после переизбрания
Он принес присягу. Полчаса назад начался торжественный вечер по случаю инаугурации с участием 5-ти тысяч гостей. На него прибыли более 20-ти глав государств. От России на церемонию поехал премьер Дмитрий Медведев.
Со вступлением Эрдогана в должность Турция окончательно переходит с парламентской на президентскую форму правления, одобренную на референдуме весной прошлого года.
Комментарии2
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archibald_dandy_esquire 09 июля 2018 | 18:41
путин-это-россия на коронации друга Реджопа был? или опять испугамшись ехать?
tks 09 июля 2018 | 18:50
Исключительно мерзкое, подлое, лживое, отвратительное существо.
Жаль, что военным в 2016-м не удалось осуществить задуманное, и его тогда не изолировали и не мочканули.
Теперь конец Турции как светскому и европеизированному государству. Этому Упырю удалось сломать военную касту.