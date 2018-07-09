Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в должность президента Турции после переизбрания

Он принес присягу. Полчаса назад начался торжественный вечер по случаю инаугурации с участием 5-ти тысяч гостей. На него прибыли более 20-ти глав государств. От России на церемонию поехал премьер Дмитрий Медведев.

Со вступлением Эрдогана в должность Турция окончательно переходит с парламентской на президентскую форму правления, одобренную на референдуме весной прошлого года.