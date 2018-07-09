Курс фунта стерлингов перешел к снижению на фоне сообщений об отставке Бориса Джонсона
Курс фунта стерлингов перешел к снижению на фоне сообщений об отставке министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона. Он подешевел к доллару на 0,2%.
Джонсон стал вторым министром британского правительства, решившим покинуть пост из-за несогласия с планами Великобритании по выходу из ЕС. Первым это сделал министр по делам брекзита Дэвид Дэвис.
Комментарии6
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archibald_dandy_esquire 09 июля 2018 | 18:39
ну, теперь Британия рухнет! #путин-всех-переиграл
sagen 09 июля 2018 | 18:48
archibald_dandy_esquire: Наоборот, теперь экспорт из Великобритания станет выгодней и начнется экономический подъем. Китайцы специально занижают юань и отказываются его поднимать, как ни настаивают американцы.
condor00 09 июля 2018 | 18:45
А поначалу мнили себя творцами... Оказалось, крысы.
olegleon 09 июля 2018 | 18:48
"Он подешевел к доллару на 0,2%"
ну это круто! аж на цельных 0,2%! тут даже Соросу заработать не на чем ))
oneoretwo 09 июля 2018 | 18:52
...о таком диапазоне колебания курса национальной валюты плешивые могут только мечтать...
olegleon 09 июля 2018 | 18:58
oneoretwo: ну ты, хохлотролль, с юмором )))