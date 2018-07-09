Курс фунта стерлингов перешел к снижению на фоне сообщений об отставке Бориса Джонсона

Курс фунта стерлингов перешел к снижению на фоне сообщений об отставке министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона. Он подешевел к доллару на 0,2%.

Джонсон стал вторым министром британского правительства, решившим покинуть пост из-за несогласия с планами Великобритании по выходу из ЕС. Первым это сделал министр по делам брекзита Дэвид Дэвис.