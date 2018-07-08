Родственникам больных в Москве разрешили навещать их в отделениях реанимации и интенсивной терапии

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Такая мера позитивно повлияет, в том числе, и на выздоровление больных, — сказал радиостанции «Эхо Москвы» президент «Лиги защиты пациентов» Александр Саверский. Саверский добавил, что люди, которые находятся в реанимации, очень тяжело переносят, что к ним не допускают родственников.

Заведующий отделением кардиореанимации 29-й больницы Москвы Алексей Эрлих говорит, что никаких существенных препятствий к тому, чтобы пускать в реанимацию родственников пациентов, не существует.

Главный внештатный специалист департамента здравоохранения столицы по анестезиологии-реаниматологии Денис Проценко говорит, что, по сути, сегодняшнее решение мало что меняет, и заявления департамента носят уточняющий характер.

Департамент здравоохранения требует от посетителей переодеваться в специальную стерильную одежду, а также ограничивает количество посетителей – не более двух человек одновременно.