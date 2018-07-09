Актера и каскадера Александра Иншакова задержали с травматическим оружием в Москве
Теперь ему грозит штраф.
Травматический пистолет и патроны к нему у Александра Иншакова изъяли в Центре международной торговли. Президент Гильдии каскадеров России приехал туда на машине, и во время проверки выяснилось, что в ней находятся предметы, которые запрещено носить во время Чемпионата мира по футболу. Усиленные меры безопасности введены указом президента на срок с 25 мая по 25 июля. Теперь артисту грозит административный штраф от тысячи до 1,5 тысяч рублей. Пистолет и патроны вернут только после завершения административного производства по делу. После составления протокола Александра Иншакова отпустили. Как отмечает источник ТАСС, у него есть разрешение на ношение и хранение оружия. Сам президент Гильдии каскадеров сказал в интервью газете «Московский комсомолец», что его не задерживали, а просто изъяли пистолет, забрать который намерен после 26 июля. По словам Иншакова, он не знал об указе президента о запрете в период Чемпионата мира носить с собой оружие даже с разрешением.
Артисту 71 год, он снимался в фильмах «Асса», «Крестоносец», «Человек с бульвара Капуцинов», сериале «Бригада».
Александр Иншаков в 2012 году был доверенным лицом тогда кандидата в президенты Владимира Путина.
Комментарии1
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ura_123 09 июля 2018 | 18:44
Пожилой,серьёзный мужчина... Зачем ему травмат,фетиш недорослей?