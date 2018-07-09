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18:22, 09 июля 2018

Старейший педагог Мариинского театра Ольга Искандерова погибла после того, как её сбил стритрейсер

Старейший педагог Мариинского театра Ольга Искандерова погибла после того, как её сбил стритрейсер на Невском проспекте в Петербурге.

Молодому человеку, который сбил женщину грозит до пяти лет лишения свободы. По информации портала Фонтанка Ру изначально следователи собирались добавить ещё одну статью. Помимо 264-й, которая подразумевает наказание за нарушение правил дорожного движения, присоединить хотели 109-ю — «причинение смерти по неосторожности», но этого не сделали. В середине июня молодые люди на двух автомобилях решили устроить гонки по центральной магистрали Петербурга — Невскому проспекту. Видео заезда с их переговорами появилось в сети.

На одном из пешеходных переходов на дороге оказалась Ольга Искандерова, которую и сбил на большой скорости один из стритрейсеров. Предположительно, переходить дорогу она начала на зелёный сигнал светофора, а уже в процессе загорелся красный. Пожилая женщина просто не обратила на это внимание и продолжила движение. 28-летний водитель не успел затормозить и сбил её. Отметим, что тело Ольги Искандеровой более двух недель пролежало в морге, так как у неё не было родственников. На опознание пришли сотрудники Мариинки. Искандерова выпустила десятки танцоров. В театре её вспоминают как преподавателя и друга, который влюблял людей в балет и посвящал себя работе, сказал «Эху» солист Мариинского театра Юрий Смекалов.

Водитель, которого зовут Иван Ярочкин, свою вину признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. От общения с журналистами он отказывается.

Ольга Искандерова всю карьеру балерины провела в театре оперы и балета имени Кирова. После этого она перешла на роль преподавателя. Сначала она работала в Академии русского балета Вагановой, а после вернулась в Мариинский театр. В этом году ей бы исполнилось 75 лет.

Комментарии

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kamen_12 09 июля 2018 | 18:31

Намеренное убийство. Гонщик сознательно идёт на возможное убийство, превышая скорость многократно. В Германии вроде стритрейсеру впаяли умышленное.

oneoretwo 09 июля 2018 | 18:33

...убили Человека - светлая ей память, зато остался какой-то стритрейсер - существо полностью безмозглое, судя по его поступку, и в 28 лет незнающее: что можно, где, сколько и с кем... трагичный эпизод отрицательной селекции...

kamen_12 09 июля 2018 | 18:36

oneoretwo: Совсем уже мозги набекрень? Как дела у Фюрера?

lisitsa1962 09 июля 2018 | 18:43

Предположительно, переходить дорогу она начала на зелёный сигнал светофора, а уже в процессе загорелся красный. Пожилая женщина просто не обратила на это внимание и продолжила движение.
---
Она и не должна была обращать внимание

Если светофор уже дал разрешающий сигнал, но при этом пешеходы еще не перешли дорогу, то необходимо дождаться конца движения.
Источник: http://zakon-auto.ru/info/gibdd/peshehod.php

kamen_12 09 июля 2018 | 18:44

lisitsa1962: Даже на красный свет людей давить запрещено.

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