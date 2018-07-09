Старейший педагог Мариинского театра Ольга Искандерова погибла после того, как её сбил стритрейсер
Старейший педагог Мариинского театра Ольга Искандерова погибла после того, как её сбил стритрейсер на Невском проспекте в Петербурге.
Молодому человеку, который сбил женщину грозит до пяти лет лишения свободы. По информации портала Фонтанка Ру изначально следователи собирались добавить ещё одну статью. Помимо 264-й, которая подразумевает наказание за нарушение правил дорожного движения, присоединить хотели 109-ю — «причинение смерти по неосторожности», но этого не сделали. В середине июня молодые люди на двух автомобилях решили устроить гонки по центральной магистрали Петербурга — Невскому проспекту. Видео заезда с их переговорами появилось в сети.
На одном из пешеходных переходов на дороге оказалась Ольга Искандерова, которую и сбил на большой скорости один из стритрейсеров. Предположительно, переходить дорогу она начала на зелёный сигнал светофора, а уже в процессе загорелся красный. Пожилая женщина просто не обратила на это внимание и продолжила движение. 28-летний водитель не успел затормозить и сбил её. Отметим, что тело Ольги Искандеровой более двух недель пролежало в морге, так как у неё не было родственников. На опознание пришли сотрудники Мариинки. Искандерова выпустила десятки танцоров. В театре её вспоминают как преподавателя и друга, который влюблял людей в балет и посвящал себя работе, сказал «Эху» солист Мариинского театра Юрий Смекалов.
Водитель, которого зовут Иван Ярочкин, свою вину признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. От общения с журналистами он отказывается.
Ольга Искандерова всю карьеру балерины провела в театре оперы и балета имени Кирова. После этого она перешла на роль преподавателя. Сначала она работала в Академии русского балета Вагановой, а после вернулась в Мариинский театр. В этом году ей бы исполнилось 75 лет.
Комментарии5
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kamen_12 09 июля 2018 | 18:31
Намеренное убийство. Гонщик сознательно идёт на возможное убийство, превышая скорость многократно. В Германии вроде стритрейсеру впаяли умышленное.
oneoretwo 09 июля 2018 | 18:33
...убили Человека - светлая ей память, зато остался какой-то стритрейсер - существо полностью безмозглое, судя по его поступку, и в 28 лет незнающее: что можно, где, сколько и с кем... трагичный эпизод отрицательной селекции...
kamen_12 09 июля 2018 | 18:36
oneoretwo: Совсем уже мозги набекрень? Как дела у Фюрера?
lisitsa1962 09 июля 2018 | 18:43
Предположительно, переходить дорогу она начала на зелёный сигнал светофора, а уже в процессе загорелся красный. Пожилая женщина просто не обратила на это внимание и продолжила движение.
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Она и не должна была обращать внимание
Если светофор уже дал разрешающий сигнал, но при этом пешеходы еще не перешли дорогу, то необходимо дождаться конца движения.
Источник: http://zakon-auto.ru/info/gibdd/peshehod.php
kamen_12 09 июля 2018 | 18:44
lisitsa1962: Даже на красный свет людей давить запрещено.