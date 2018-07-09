Старейший педагог Мариинского театра Ольга Искандерова погибла после того, как её сбил стритрейсер на Невском проспекте в Петербурге.

Молодому человеку, который сбил женщину грозит до пяти лет лишения свободы. По информации портала Фонтанка Ру изначально следователи собирались добавить ещё одну статью. Помимо 264-й, которая подразумевает наказание за нарушение правил дорожного движения, присоединить хотели 109-ю — «причинение смерти по неосторожности», но этого не сделали. В середине июня молодые люди на двух автомобилях решили устроить гонки по центральной магистрали Петербурга — Невскому проспекту. Видео заезда с их переговорами появилось в сети.

На одном из пешеходных переходов на дороге оказалась Ольга Искандерова, которую и сбил на большой скорости один из стритрейсеров. Предположительно, переходить дорогу она начала на зелёный сигнал светофора, а уже в процессе загорелся красный. Пожилая женщина просто не обратила на это внимание и продолжила движение. 28-летний водитель не успел затормозить и сбил её. Отметим, что тело Ольги Искандеровой более двух недель пролежало в морге, так как у неё не было родственников. На опознание пришли сотрудники Мариинки. Искандерова выпустила десятки танцоров. В театре её вспоминают как преподавателя и друга, который влюблял людей в балет и посвящал себя работе, сказал «Эху» солист Мариинского театра Юрий Смекалов.

Водитель, которого зовут Иван Ярочкин, свою вину признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. От общения с журналистами он отказывается.

Ольга Искандерова всю карьеру балерины провела в театре оперы и балета имени Кирова. После этого она перешла на роль преподавателя. Сначала она работала в Академии русского балета Вагановой, а после вернулась в Мариинский театр. В этом году ей бы исполнилось 75 лет.