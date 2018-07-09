Мосгорсуд отменил решение Басманного суда, ограничившего сроки ознакомления с делом для Серебренникова и Апфельбаум
Мосгорсуд отменил решение Басманного суда, который ограничил сроки ознакомления с уголовным делом для Кирилла Серебренникова и Софьи Апфельбаум. Ходатайство следствия направлено на пересмотр.
В своем выступлении в суде Кирилл Серебренников сказал, что не намерен затягивать процесс, но для изучения материалов необходимо время. Режиссер подчеркнул, что невиновен, а уголовное дело возбудили с целью уничтожить его.
Директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум подчеркнула, что ей необходимо больше времени для чтения материалов дела, поскольку они связаны с вопросами, к большинству из которых она не имела отношения.
Адвокат Апфельбаум Ирина Повереннова заключила, что вместе с подзащитной постарается как можно скорее завершить знакомство с уголовным делом. На следующей неделе, по словам адвоката, суд также должен решить вопрос о продлении меры пресечения для фигурантов «театрального дела».
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