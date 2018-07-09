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Эксклюзив Эха 18:16, 09 июля 2018

На Манежной площади в Москве сегодня были задержаны известные правозащитники Светлана Ганнушкина и Олег Орлов

Они вышли на пикет в поддержку Оюба Титиева. Акция была связана с началом судебных слушаний по делу главы чеченского «Мемориала». Правозащитники подняли плакаты «Свободу Оюбу Титиеву», после чего полицейские задержали их и отвели в ОВД «Китай-город».

Олег Орлов говорит, что главная цель – привлечь внимание к делу Титиева.

Перед задержанием Светлана Ганнушкина сказала, что считает дело главы чеченского Мемориала сфальсифицированным.

На сегодняшнем предварительном заседании в Шалинском городском суде было объявлено, что рассмотрение по существу начнется 18-го июля. Арест Оюбу Титиеву продлен до  22 декабря. Его защита рассчитывает, что рассмотрение его дела будет отложено, так как вопрос о переносе разбирательства из Чечни еще не закрыт. Об этом в  эфире «Эха Москвы» рассказал адвокат Титиева Петр Заикин. Заикин подчеркнул, что рассмотрение дела в Чечне не может быть объективным из-за давления главы региона.

Напомним, — он был задержан в январе этого года. Ему было предъявлено обвинение в  хранении наркотиков. Сам правозащитник говорит, что ему их подбросили.

Главе грозненского «Мемориала» вероятнее всего присудят реальный срок. Это будет логичный итог, учитывая отношение к этой организации со стороны властей по всей стране, — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Олег Кашин. Олег Кашин добавил, что в Москве уже тоже не обращают внимания на процесс Оюба Титиева. Об этом говорит отказ перенести рассмотрение дела на федеральный уровень или в другой регион, — считает журналист.

Комментарии

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zemljanka 09 июля 2018 | 18:32

Потомки вертухаев душат МЕМОРИАЛ.

zemljanka 09 июля 2018 | 18:34

Кашин так сказал.
Молодец, Кашин. Выжил.

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