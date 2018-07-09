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18:14, 09 июля 2018

Усть-Лабинский суд удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли

Каждый из них должен будет заплатить миллиардеру по 500 тысяч рублей, возместив моральный вред за публикацию личных данных. Настю Рыбку также обязали удалить фотографии Дерипаски, которые вошли в расследование Алексея Навального.

На закрытом от публики заседании присутствовал только один человек – это адвокат Олега Дерипаски Алексей Мельников. Он сказал, что доволен решением суда, хотя и требования бизнесмена удовлетворены не полностью. Дерипаска требовал с Анастасии Вашукевич, она же Настя Рыбка, и Александра Кириллова (Алекс Лесли) по миллиону рублей. Тем не менее, обжаловать решение адвокат не будет.

Напомним, поводом для подачи иска Олегом Дерипаской стало расследование оппозиционера Алексея Навального, вышедшее в феврале этого года. В нем говорится, что миллиардер отдыхал на своей яхте вместе с тогдашним вице-премьером Сергеем Приходько в компании Насти Рыбки. Она, в свою очередь, по словам Навального, оказывала эскорт-услуги. Основатель Фонда борьбы с коррупцией назвал эту ситуацию взяткой чиновнику.

В качестве доказательства Навальный приложил фотографии отдыха на яхте, которые в своем Инстаграме выкладывала сама Настя Рыбка. Позднее по требованию Роскомнадзора эти материалы были удалены сайта оппозиционера, а также тех СМИ, которые разместили кадры. При этом Навальный не был привлечен ответчиком по иску Дерипаски: его роль суд признал вторичной.

Настя Рыбка и Алекс Лесли сейчас содержатся в таиландской тюрьме. Местные власти обвинили их в нелегальном проведении секс-тренинга.

Комментарии

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koshkaedu 09 июля 2018 | 18:23

Дерипаска - банкрот. Даже самолёт продал. Теперь хотя бы Рыбка не даст ему
умереть с голоду.

olegleon 09 июля 2018 | 18:29

koshkaedu: думаешь "не даст"?

jetsam 09 июля 2018 | 18:23

надо же, карманный суд ухрюпинска вынес решение в пользу своего спонсора.

кто-то делал ставки против???????? нет таких идиотов?????

тогда все ок.
_это_ такая же новость, как и избрание на 125й срок путена...

zemljanka 09 июля 2018 | 18:29

Позорник.

chapter_2 09 июля 2018 | 18:46

У сильного всегда бессильный виноват.

Нет девушки красивее Насти Рыбки. Нет мошенника круче российского олигарха.

tks 09 июля 2018 | 18:53

Суд - в отсутствие ответчиков, находящихся в тайской тюрьме?
Как это замечательно, как это скрепануто!

vinokur 09 июля 2018 | 19:23

Когда Дерибаска получит деньги с Рыбки, он поднимется еще на одну ступеньку в списке Форбса. Жаль только, долго ждать придется.

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