Усть-Лабинский суд удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли

Каждый из них должен будет заплатить миллиардеру по 500 тысяч рублей, возместив моральный вред за публикацию личных данных. Настю Рыбку также обязали удалить фотографии Дерипаски, которые вошли в расследование Алексея Навального.

На закрытом от публики заседании присутствовал только один человек – это адвокат Олега Дерипаски Алексей Мельников. Он сказал, что доволен решением суда, хотя и требования бизнесмена удовлетворены не полностью. Дерипаска требовал с Анастасии Вашукевич, она же Настя Рыбка, и Александра Кириллова (Алекс Лесли) по миллиону рублей. Тем не менее, обжаловать решение адвокат не будет.

Напомним, поводом для подачи иска Олегом Дерипаской стало расследование оппозиционера Алексея Навального, вышедшее в феврале этого года. В нем говорится, что миллиардер отдыхал на своей яхте вместе с тогдашним вице-премьером Сергеем Приходько в компании Насти Рыбки. Она, в свою очередь, по словам Навального, оказывала эскорт-услуги. Основатель Фонда борьбы с коррупцией назвал эту ситуацию взяткой чиновнику.

В качестве доказательства Навальный приложил фотографии отдыха на яхте, которые в своем Инстаграме выкладывала сама Настя Рыбка. Позднее по требованию Роскомнадзора эти материалы были удалены сайта оппозиционера, а также тех СМИ, которые разместили кадры. При этом Навальный не был привлечен ответчиком по иску Дерипаски: его роль суд признал вторичной.

Настя Рыбка и Алекс Лесли сейчас содержатся в таиландской тюрьме. Местные власти обвинили их в нелегальном проведении секс-тренинга.