Усть-Лабинский суд удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли
Каждый из них должен будет заплатить миллиардеру по 500 тысяч рублей, возместив моральный вред за публикацию личных данных. Настю Рыбку также обязали удалить фотографии Дерипаски, которые вошли в расследование Алексея Навального.
На закрытом от публики заседании присутствовал только один человек – это адвокат Олега Дерипаски Алексей Мельников. Он сказал, что доволен решением суда, хотя и требования бизнесмена удовлетворены не полностью. Дерипаска требовал с Анастасии Вашукевич, она же Настя Рыбка, и Александра Кириллова (Алекс Лесли) по миллиону рублей. Тем не менее, обжаловать решение адвокат не будет.
Напомним, поводом для подачи иска Олегом Дерипаской стало расследование оппозиционера Алексея Навального, вышедшее в феврале этого года. В нем говорится, что миллиардер отдыхал на своей яхте вместе с тогдашним вице-премьером Сергеем Приходько в компании Насти Рыбки. Она, в свою очередь, по словам Навального, оказывала эскорт-услуги. Основатель Фонда борьбы с коррупцией назвал эту ситуацию взяткой чиновнику.
В качестве доказательства Навальный приложил фотографии отдыха на яхте, которые в своем Инстаграме выкладывала сама Настя Рыбка. Позднее по требованию Роскомнадзора эти материалы были удалены сайта оппозиционера, а также тех СМИ, которые разместили кадры. При этом Навальный не был привлечен ответчиком по иску Дерипаски: его роль суд признал вторичной.
Настя Рыбка и Алекс Лесли сейчас содержатся в таиландской тюрьме. Местные власти обвинили их в нелегальном проведении секс-тренинга.
Комментарии7
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koshkaedu 09 июля 2018 | 18:23
Дерипаска - банкрот. Даже самолёт продал. Теперь хотя бы Рыбка не даст ему
умереть с голоду.
olegleon 09 июля 2018 | 18:29
koshkaedu: думаешь "не даст"?
jetsam 09 июля 2018 | 18:23
надо же, карманный суд ухрюпинска вынес решение в пользу своего спонсора.
кто-то делал ставки против???????? нет таких идиотов?????
тогда все ок.
_это_ такая же новость, как и избрание на 125й срок путена...
zemljanka 09 июля 2018 | 18:29
Позорник.
chapter_2 09 июля 2018 | 18:46
У сильного всегда бессильный виноват.
Нет девушки красивее Насти Рыбки. Нет мошенника круче российского олигарха.
tks 09 июля 2018 | 18:53
Суд - в отсутствие ответчиков, находящихся в тайской тюрьме?
Как это замечательно, как это скрепануто!
vinokur 09 июля 2018 | 19:23
Когда Дерибаска получит деньги с Рыбки, он поднимется еще на одну ступеньку в списке Форбса. Жаль только, долго ждать придется.