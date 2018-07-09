Премьер-министр Великобритании Тереза Мей приняла отставку министра иностранных дел Бориса Джонсона
Это связано с несогласием относительно планов отношения Великобритании и ЕС после официального выхода страны из Евросоюза.
Ранее по этой же причине в отставку ушел британский министр по делам «Брекзит» Дэвид Дэвис.
Комментарии5
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olegleon 09 июля 2018 | 18:23
судя по её лицу она часто принимает. "лучше" только Порошенко выглядит. Бибисишники то с юмором оказались и такую её фотку выложили в 17:37!
abuvgrobu 09 июля 2018 | 18:27
До новых встреч, Борис.
На арене цирка, епта..
fig_vvam__ 09 июля 2018 | 18:31
abuvgrobu: Утомился он Рашу драть, считаешь?
Ну пусть отдохнет и с новыми силами начнет.
ТЫ ПОТЕРПИ, ПОДОЖДИ.
ura_russians 09 июля 2018 | 18:52
fig_vvam__:
против Раши у бориса дралка не выросла, аивам жополизам только тявкать, преданно поглядывая на барина.
не рабы же!
:)))))))
жополизы генетические с портретом пидара бандеры .’
:)))))
сало уронили!
gregor 09 июля 2018 | 18:41
Премьер-министр Великобритании Тереза Мей приняла.....
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Я уже тоже принял ... .