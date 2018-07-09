Российское посольство вновь требует от Британии предоставить доступ к Скрипалям, а также к материалам следствия
Российское посольство вновь требует от Великобритании предоставить российским представителям доступ к Сергею и Юлии Скрипалям, а также к материалам следствия по их отравлению. В противном случае в Москве будут рассматривать инциденты в Солсбери и Эймсбери как безответственную антироссийскую провокацию, — говорится в заявлении дипломатического ведомства.
Английская подданная Дон Стёрджес умерла от отравления веществом «Новичок». Правительство еще не выдвинуло обвинений к Российской Федерации, где этот яд изначально разрабатывали, — сказала в эфире «Эха Москвы» корреспондент в Лондоне Тоня Самсонова. Сейчас идёт анализ тела умершей. После него можно будет наверняка сказать отравилась ли Дон Стёджес тем же самым препаратом, что и бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль.
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Два человека, пострадавших от нервно-паралитического вещества «Новичок» в Эймсбери, контактировали со значительным объемом яда – об этом заявил представитель контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу. «Наша гипотеза состоит в том, что они трогали руками емкость с веществом, которую мы сейчас ищем», — сказал он.
В то же время он заявил, что полиция пока не может определить, есть ли связь между наличием «Новичка» в Эймсбери и отравлением в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль.
Ранее британская пресса писала, что пострадавшие, одна из которых умерла, приезжали в Солсбери, а их знакомые говорят, что они могли подбирать там окурки.
Комментарии12
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serhio_25__ 09 июля 2018 | 18:15
Живы ли Скрипали вообще? Прибили их поди бриташки, как их котов и морских свинок, которые своей жизнью доказывали ложь бриташек о Новичке.
fig_vvam__ 09 июля 2018 | 18:28
serhio_25__:
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18:08, 09 июля 2018
Российское посольство вновь требует от Британии предоставить доступ к Скрипалям, а также к материалам следствия
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Преступники всегда хотят знать, что известно следствию о их преступлении.
Но поэтому и существует тайна следствия. Чтобы преступникам было сложнее препятствовать следствию.
так что не получат они доступа к материалам следствия.
перетерпят до суда.
На суде все им покажут. Если преступников выдадут.
serhio_25__ 09 июля 2018 | 18:34
fig_vvam__: ""Преступники всегда хотят знать, что известно следствию о их преступлении"" - а ты хочешь знать, что известно следствию о преступнике или нет? Если хочешь, то ты преступник? Какой же ты идиот.
sagen 09 июля 2018 | 18:40
serhio_25__: Да нет у них нисиво на "коссюсапрыкина", писку хрен найдут. Вздрючат как-то иначе.
splin2 09 июля 2018 | 18:48
sagen: Российское посольство уже не требует доступа к диспетчеру Карлосу по делу MH17 &)))
fig__vvam__ 09 июля 2018 | 18:52
serhio_25__: Пидораша, а не положено никому знать данные следствия до его окончания и передачи дела для ознакомления подозреваемым и в суд.
А если ты хочешь знать то, что не положено, пидораша, то ты преступник.
так что идиот ты. Для чего, пидораша, даже адвокаты дают подписку о неразглашении данных следствия?
archibald_dandy_esquire 09 июля 2018 | 18:44
fig_vvam__:
" Российское посольство вновь требует от Британии предоставить доступ к Скрипалям, а также к материалам следствия "
не рекомендуется допускать - сьедят и Скрипалей и документы следствия
diximania1948 09 июля 2018 | 18:31
serhio_25__: Пока только Россия уличена в отравлении своих граждан на Дубровке.
viktorova 09 июля 2018 | 18:18
Пусть российское посольство российские паспорта выдаст этим двум наркоманам. Чтоб уже Совсем все было красиво.
olegleon 09 июля 2018 | 18:20
"они трогали руками емкость с веществом, которую мы сейчас ищем"
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати
prade 09 июля 2018 | 18:37
В Кремле просто хотят узнать, где прокололись.
ansata 09 июля 2018 | 18:54
Скинул киллер остатки, два нарика нашли и открыли. Любопытство иной раз смертельно опасно.