" Российское посольство вновь требует от Британии предоставить доступ к Скрипалям, а также к материалам следствия "

Российское посольство вновь требует от Великобритании предоставить российским представителям доступ к Сергею и Юлии Скрипалям, а также к материалам следствия по их отравлению. В противном случае в Москве будут рассматривать инциденты в Солсбери и Эймсбери как безответственную антироссийскую провокацию, — говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Английская подданная Дон Стёрджес умерла от отравления веществом «Новичок». Правительство еще не выдвинуло обвинений к Российской Федерации, где этот яд изначально разрабатывали, — сказала в эфире «Эха Москвы» корреспондент в Лондоне Тоня Самсонова. Сейчас идёт анализ тела умершей. После него можно будет наверняка сказать отравилась ли Дон Стёджес тем же самым препаратом, что и бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль.

Два человека, пострадавших от нервно-паралитического вещества «Новичок» в Эймсбери, контактировали со значительным объемом яда – об этом заявил представитель контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу. «Наша гипотеза состоит в том, что они трогали руками емкость с веществом, которую мы сейчас ищем», — сказал он.

В то же время он заявил, что полиция пока не может определить, есть ли связь между наличием «Новичка» в Эймсбери и отравлением в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль.

Ранее британская пресса писала, что пострадавшие, одна из которых умерла, приезжали в Солсбери, а их знакомые говорят, что они могли подбирать там окурки.