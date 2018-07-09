Хорватский футбольный союз принес извинения России за поведение Домагоя Виды и Огнена Вукоевича

Хорватский футбольный союз принес извинения России за поведение игрока сборной Домагоя Виды и бывшего футболиста команды Огнена Вукоевича. Отметив при этом, что никакой политики в высказываниях спортсменов не было.

Скандал начался после завершения четвертьфинального матча Чемпионата мира между командами России и Хорватии. Когда защитник хорватов Вида, игравший долгие годы в киевском «Динамо», отправил своим украинским друзьям видео. А украинский журналист выложил его в сети.

Многие болельщики, учитывая непростые отношения между Россией и Украиной, увидели в этом заявлении политический подтекст. Более того, на государственных каналах тема широко обсуждалась на различных ток-шоу. Обратили внимание на инцидент и в Международной Федерации Футбола. Рассматривался вариант дисквалификации хорватских спортсменов на два матча и денежный штраф. Но в итоге Дисциплинарный комитет организации вынес предупреждение Домагою Виде за его высказывание на видео — сообщила пресс-служба ФИФА.

Пресс-атташе сборной Хорватии Томислав Пацак выразил согласие с вынесенным решением. Но призвал с пониманием отнестись к поступку футболистов, которые долгое время играли в чемпионате Украины. И решили таким образом показать свое отношение к стране, ставшей для них родной.

Ранее ФИФА применила санкции к трем футболистам сборной Швейцарии. Которые в игре с Сербией праздновали голы с элементами демонстрации своих политических взглядов. На игроков наложили штрафы от 5 до 10 тысяч швейцарских франков.