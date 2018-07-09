Хорватский футбольный союз принес извинения России за поведение Домагоя Виды и Огнена Вукоевича
Хорватский футбольный союз принес извинения России за поведение игрока сборной Домагоя Виды и бывшего футболиста команды Огнена Вукоевича. Отметив при этом, что никакой политики в высказываниях спортсменов не было.
Скандал начался после завершения четвертьфинального матча Чемпионата мира между командами России и Хорватии. Когда защитник хорватов Вида, игравший долгие годы в киевском «Динамо», отправил своим украинским друзьям видео. А украинский журналист выложил его в сети.
Многие болельщики, учитывая непростые отношения между Россией и Украиной, увидели в этом заявлении политический подтекст. Более того, на государственных каналах тема широко обсуждалась на различных ток-шоу. Обратили внимание на инцидент и в Международной Федерации Футбола. Рассматривался вариант дисквалификации хорватских спортсменов на два матча и денежный штраф. Но в итоге Дисциплинарный комитет организации вынес предупреждение Домагою Виде за его высказывание на видео — сообщила пресс-служба ФИФА.
Пресс-атташе сборной Хорватии Томислав Пацак выразил согласие с вынесенным решением. Но призвал с пониманием отнестись к поступку футболистов, которые долгое время играли в чемпионате Украины. И решили таким образом показать свое отношение к стране, ставшей для них родной.
Ранее ФИФА применила санкции к трем футболистам сборной Швейцарии. Которые в игре с Сербией праздновали голы с элементами демонстрации своих политических взглядов. На игроков наложили штрафы от 5 до 10 тысяч швейцарских франков.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
oprswen 09 июля 2018 | 18:09
Начальники сыкуны. А вот болелам зачооот! :
В знак солидарности со своим игроком хорватские болельщики пообещали прийти на матч с Англией с украинскими флагами, и скандировать "Героям Слава" и "Путин ХYйло"
Рашкены сами виноваты. Как обычно раздули из мухи слона. Не обратили бы внимания - никто бы это не заметил бы, и все забыли бы давно..