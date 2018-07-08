Операция по эвакуации школьников из  пещеры в Таиланде вновь приостановлена

В течение сегодняшнего дня спасателям удалось вывести четверых подростков, таким образом число спасенных достигло восьми.



Пока специалисты работают даже быстрее, чем планировалось, — сказал руководитель операции Наронгсак Осоттханакон.

Детали операции засекречены и журналистов не пускают на место события. Они видят лишь машины Скорой помощи, которые забирают спасенных. Врачи приклеивают к стеклам медицинских автомобилей листочки с номером очередного спасенного – именно так о них и узнают журналисты.

Всех детей в обязательном порядке обследуют, — рассказал корреспондент ТАСС в Бангкоке Григорий Зименков.

Что касается спасательной операции, то эта работа связана со смертельным риском даже для спасателей, — сказал радиостанции «Эхо Москвы» водолаз-любитель Александр Титов.

К тайским специалистам присоединились спасатели из множества стран, в том числе, России, США, Австралии и Японии.

Власти Таиланда утверждают, что на спасение всех школьников может уйти до четырех дней. К операции приковано внимание всего мира.

23 июня сотрудники национального парка на севере Таиланда обнаружили возле входа в пещеру Кхао Луанг мотоцикл, велосипеды и спортивный инвентарь. Как выяснилось, все это принадлежало игрокам и тренеру местного юниорского футбольного клуба. 12 подростков в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний наставник отправились на экскурсию и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения, вызванного начавшимся ливнем. В поисках суши им пришлось уйти вглубь подземелья, которое простирается почти на 10 км. Поиски продолжались больше недели и с каждым днем надежда найти живых становилась все меньше и меньше. Наконец, спустя девять дней пропавших обнаружили на глубине 900 метров британские дайверы. К счастью, все были живы, но ослабли от голода. Группе начали доставлять еду, кислород и другие припасы. Во время операции произошел трагический инцидент. Погиб отставной тайский военнослужащий, который участвовал в спасении как доброволец. Он доставил спортсменам баллоны с кислородом, а на обратном пути ему не хватило воздуха. Аквалангиста вытащил напарник, но спасти его не удалось. Это происшествие подтвердило, что путь по затопленным водой узким туннелям представляет серьезную опасность даже для опытных водолазов. Приходится пробираться в кромешной тьме не только по сухим местам, но и опускаться под воду, а порой карабкаться по склонам. Теперь вдоль всего маршрута натянули тросы. На детей надевают маски, которые обеспечивают подачу кислорода. А баллон со сжатым воздухом несут спасатели. Каждого ребенка сопровождают двое.

Всего в эвакуации подростков задействованы порядка 90 дайверов — местных и иностранных, в том числе, по данным СМИ, добровольцы из России. В МЧС предлагали свою помощь. Там сообщили, что специализированный отряд готов к вылету, но власти Таиланда отказались. Не согласились они с идеями Илона Маска. Основатель компании Space X предлагал облегчить путь пещерным заложникам, проложив в туннеле нейлоновую трубу или пробурить через толщу скалы отдельный проход, а также использовать мини-субмарину, собранную из частей ракеты-носителя Falkon 9. Изобретатель-миллиардер рассказал о проведенных испытаниях. По его словам, небольшие размеры аппарата позволят ему легко протиснуться через узкие проходы пещеры. В легкой субмарине может поместиться один человек, а нести его должны двое. Но тайские власти решили действовать традиционными методами.

Несмотря на успешное начало операции, которому способствует пауза в сезоне дождей, в штабе по спасению торопятся. Дело в том, что прогнозы метеорологов неутешительные. В регионе ожидаются новые ливни. А это создает угрозу затопления пещеры.