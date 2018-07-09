Законопроект, обязывающий призывника являться в военкомат, даже если лично не получил повестку, отправлен на доработку
Законопроект, обязывающий призывников являться в военкомат, даже если они лично не получили повестку, отправлен на доработку. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова. По его словам, будет создана рабочая группа по доработке инициативы. Законопроект предлагает считать повестку врученной, если за призывника ее получил совершеннолетний член семьи или его представитель. Также повестку могут вручить по месту работы призывника.
Комментарии9
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i_one_off 09 июля 2018 | 17:38
Зачем вообще эти повестки?
Отметил 18-летие - и вперёд, в военкомат!
archibald_dandy_esquire 09 июля 2018 | 17:59
i_one_off:
расейской армии не хватает пушечного мяса!
а сколько Вяликих ПабедЪ ещё задумано - и не сосчитать!
но главная Вяликая Пабеда над население РФ уже одержана
platonnekafrin 09 июля 2018 | 17:45
В феврале 2012-го, за несколько недель до президентских выборов, в «Российской газете» была опубликована статья Владимира Путина. Он писал, что цель властей — построение полностью профессиональной армии.
Видать, ему что февраль 2012, что вечный май... Вранье от года не зависит.
rips4 09 июля 2018 | 17:45
Вообще то, сейчас родители платят деньги, что бы сынулю таки призвали бы.
Да и на контракт, конкурс покруче чем в любой ВУЗ, и требования и к здоровью, и биографии, дай Боже..
neon001 09 июля 2018 | 17:51
rips4: будущее однозначно за опричниками, наемниками. так победимЪ (оппозицию, мелкие страны снг, к примеру).
jetsam 09 июля 2018 | 18:01
странно. а вот оформить пенсию или инвалидность - надо бегать по инстанциям.
а чего проще - стукнуло 6х или 7х - к тебе домой из собеса приносят пенсионное :)
неравенство.
* еще и воров обязать самим приходить в сизо и со своей шконкой.
rosta 09 июля 2018 | 18:04
В РБ режим Лукашенко давно ввёл эту норму. Окурок идёт по пятам.
chapter_2 09 июля 2018 | 18:08
Жду закона, обязывающего военнослужащего без приказа бросаться под танк НАТО. А почему бы и нет?
jetsam 09 июля 2018 | 18:10
chapter_2: а это по Уставу положено.
и не только под танк НАТО.
но и на толпу пенсионеров, детей, женщин и прочих безоружных.
так велел верховный жрец.