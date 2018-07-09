Законопроект, обязывающий призывника являться в военкомат, даже если лично не получил повестку, отправлен на доработку

Законопроект, обязывающий призывников являться в военкомат, даже если они лично не получили повестку, отправлен на доработку. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова. По его словам, будет создана рабочая группа по доработке инициативы. Законопроект предлагает считать повестку врученной, если за призывника ее получил совершеннолетний член семьи или его представитель. Также повестку могут вручить по месту работы призывника.