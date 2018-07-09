Восьмого мальчика спасли из затопленной пещеры в Таиланде

ВосьЕго, как и других вызволенных детей, направили на обследование в больницу. Операция по спасению подростков из футбольной команды и их тренера началась в минувшее воскресенье. Группа две недели назад застряла в пещере из-за проливных дождей. Как отмечают спасатели, операция проходит в условиях высоких рисков. На этот момент в пещере остаются четверо детей и их тренер.