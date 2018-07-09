Восьмого мальчика спасли из затопленной пещеры в Таиланде
ВосьЕго, как и других вызволенных детей, направили на обследование в больницу. Операция по спасению подростков из футбольной команды и их тренера началась в минувшее воскресенье. Группа две недели назад застряла в пещере из-за проливных дождей. Как отмечают спасатели, операция проходит в условиях высоких рисков. На этот момент в пещере остаются четверо детей и их тренер.
Комментарии6
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olegleon 09 июля 2018 | 17:40
и опять без помощи Маска, о которой Эхо всё утро трубило?
andre_klimov 09 июля 2018 | 18:00
olegleon:
Да, пока, к счастью - без помощи. А для тебя что более важно - спасти жизнь или попиариться на чужих усилиях, обвиняя в пиаре других?
olegleon 09 июля 2018 | 18:10
andre_klimov: для меня важно, чтобы спасли как можно быстрее.
а Маск пусть непадающие вертолёты придумает, а то уже второй упал. жалко, что теперь с жертвой ((
противно то, что многие предлагали разные способы помочь спасателям и только имя Маска пиарили. ну я понимаю, что бизнес. понимаю, что миллиарды. но какая то совесть у человека должна быть
andre_klimov 09 июля 2018 | 17:42
Оставшиеся попросили передать им рис с розмарином (хороший признак)
Введён "режим молчания" - спасателям запрещено давать какую-либо информацию без разрешения. Из-за утренней неразберихи. когда была в СМИ путанница 4 или 6-ж уже спасли. Исключение - врачи скорых лепят на окна машин бумагу с цифрой- порядковый номер спасённого - для журналистов, которых отогнали от входа.
Спасённые дети несмотря на самочувствие останутся в госпитале на неделю. Офтальмологи настаивают, боятся травм после долгого пребывания в темноте.
proxozhij 09 июля 2018 | 17:44
andre_klimov: Они еще и в темноте сидели! Бедные ребятишки.
zemljanka 09 июля 2018 | 17:43
Спасибо!!!
Ждем.
Поздравляем!