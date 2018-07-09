Хорватский футбольный союз отстранил от работы на Чемпионате мира члена тренерского штаба национальной сборной
Хорватский футбольный союз отстранил от работы на Чемпионате мира в России члена тренерского штаба национальной сборной Огнена Вукоевича. После победы над командой России он вместе с защитником сборной Домагоем Видой записал ролик. В нем Вида говорит «Слава Украине!», а Вукоевич посвящает победу этой стране. Оба участника разгоревшегося скандала заверили, что в словах не было никакой критической подоплеки. Впрочем, и Вида, и Вукоевич принесли извинения, как и Хорватский футбольный союз.
Комментарии19
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dataan 09 июля 2018 | 17:37
Хитро поступили. Лучше бы Виду отстранили.
kottigr1 09 июля 2018 | 17:44
dataan: Непонятно.. Каким боком "Слава Украине!" должно кого-то задевать !?.. Бывшие игроки киевского "Динамо" посвятили свою победу Украине.. Что тут не так ???
mymymy 09 июля 2018 | 17:48
kottigr1: Украина полностью токсична. Это пока еще на крики "Слава Украине" брезгливо морщатся, а скоро вообще голосящему будут бить морду.
kottigr1 09 июля 2018 | 17:50
mymymy: Поменьше потребляйте "Боярышника".. Сразу у Вас вся токсичность пропадет.
patrikk_1 09 июля 2018 | 17:54
Оба участника разгоревшегося скандала заверили, что в словах не было никакой критической подоплеки...
Критической подоплёки не было, а политическая - была. Они же не кричали "Слава Украине" после победы над Нигерией, Аргентиной, Исландией, а только после победы над Россией, которая, как всем известно, отоварила Украину в хвост и в гриву.
danko_viola 09 июля 2018 | 17:55
patrikk_1: вот это правильно!!! Где сумашедшая старуха данко1?
patrikk_1 09 июля 2018 | 17:57
danko_viola:
В Хорватию поехала, кричать там "Слава Украине!".
danko_viola 09 июля 2018 | 17:58
patrikk_1: ну да это похоже на неё. Эта неодекватка и маями оставит на 2 дня, что б попиариться.
midnightblues 09 июля 2018 | 17:53
mymymy: А мы,русские,наоборот приветствуем
может-совкам и тошно
но это временно-скоро совок сдохнет
kamen_12 09 июля 2018 | 17:53
mymymy: Чего с Украиной делать, точно не знают. Хотели получить огромный рынок в 50 млн человек, а получили монстра с протянутой рукой.
kompricikos 09 июля 2018 | 17:54
kottigr1: россия очень обидчивая страна
ukov 09 июля 2018 | 18:07
kottigr1:
Что тут не так ???
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ты как кокол спрашиваешь,или как россиянин?
testmeter 09 июля 2018 | 17:53
dataan: Потому и не отстранили, что для паРаши это лучше. Да и Вукоевича никто не отстранял. Просто заявили так, чтобы кацапорылое быдло не воняло
nestor199 09 июля 2018 | 18:02
dataan: А с англичанами кто играть тогда будет?
alehan15274 09 июля 2018 | 18:07
dataan: нормально поступили! путинским свиньям надо поучиться хорошим манерам у хорватов, а не визжать по любому поводу "можем повторить" и не сувать свои дебильные пьяные морды, обмотанные совдеповскоми флагами в Европу.
zemljanka 09 июля 2018 | 17:41
Желаю хорватам победы!
Жаль, победят англичане. Борис Джонсон ушел с поста, чтобы поддержать футболистов.
banyi2 09 июля 2018 | 17:42
Он теперь у хохлозадых в законе, может туда рвануть) Но у этих бабла нет )
valery_kuzin 09 июля 2018 | 18:09
Позор Хорватскому Футбольному Союзу и ФИФА заодно. Про спорт вне политики пусть Пу расскажу, которому на спорт, вообще-то, ... с высокой колокольни. Ему в нем только одна политика и нужна. Не хватило странам мира засунуть этот чемпионат в ... (где ему и место)! Теперь только такие люди, как эти хорваты,и позволяют полагать, что хоть что-то в этом мире ещё не продается.
В итоге Луке только и остается нервно сглатывать, думая, а не захочет ли Пу поправить свой рейтинг за его счет... Прецедент Сочинской олимпиады, знаете-ли.
testmeter 09 июля 2018 | 18:11
FIFA оштрафовала на 10 тысяч швейцарских франков (примерно $10 тыс.) Российский футбольный союз (РФС) за дискриминационное поведение болельщиков во время матча российской сборной с Уругваем