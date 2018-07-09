Хорватский футбольный союз отстранил от работы на Чемпионате мира члена тренерского штаба национальной сборной

Хорватский футбольный союз отстранил от работы на Чемпионате мира в России члена тренерского штаба национальной сборной Огнена Вукоевича. После победы над командой России он вместе с защитником сборной Домагоем Видой записал ролик. В нем Вида говорит «Слава Украине!», а Вукоевич посвящает победу этой стране. Оба участника разгоревшегося скандала заверили, что в словах не было никакой критической подоплеки. Впрочем, и Вида, и Вукоевич принесли извинения, как и Хорватский футбольный союз.