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17:29, 09 июля 2018

Хорватский футбольный союз отстранил от работы на Чемпионате мира члена тренерского штаба национальной сборной

Хорватский футбольный союз отстранил от работы на Чемпионате мира в России члена тренерского штаба национальной сборной Огнена Вукоевича. После победы над командой России он вместе с защитником сборной Домагоем Видой записал ролик. В нем Вида говорит «Слава Украине!», а Вукоевич посвящает победу этой стране. Оба участника разгоревшегося скандала заверили, что в словах не было никакой критической подоплеки. Впрочем, и Вида, и Вукоевич принесли извинения, как и Хорватский футбольный союз.

Комментарии

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dataan 09 июля 2018 | 17:37

Хитро поступили. Лучше бы Виду отстранили.

kottigr1 09 июля 2018 | 17:44

dataan: Непонятно.. Каким боком "Слава Украине!" должно кого-то задевать !?.. Бывшие игроки киевского "Динамо" посвятили свою победу Украине.. Что тут не так ???

mymymy 09 июля 2018 | 17:48

kottigr1: Украина полностью токсична. Это пока еще на крики "Слава Украине" брезгливо морщатся, а скоро вообще голосящему будут бить морду.

kottigr1 09 июля 2018 | 17:50

mymymy: Поменьше потребляйте "Боярышника".. Сразу у Вас вся токсичность пропадет.

patrikk_1 09 июля 2018 | 17:54

Оба участника разгоревшегося скандала заверили, что в словах не было никакой критической подоплеки...

Критической подоплёки не было, а политическая - была. Они же не кричали "Слава Украине" после победы над Нигерией, Аргентиной, Исландией, а только после победы над Россией, которая, как всем известно, отоварила Украину в хвост и в гриву.

danko_viola 09 июля 2018 | 17:55

patrikk_1: вот это правильно!!! Где сумашедшая старуха данко1?

patrikk_1 09 июля 2018 | 17:57

danko_viola:

В Хорватию поехала, кричать там "Слава Украине!".

danko_viola 09 июля 2018 | 17:58

patrikk_1: ну да это похоже на неё. Эта неодекватка и маями оставит на 2 дня, что б попиариться.

midnightblues 09 июля 2018 | 17:53

mymymy: А мы,русские,наоборот приветствуем
может-совкам и тошно
но это временно-скоро совок сдохнет

kamen_12 09 июля 2018 | 17:53

mymymy: Чего с Украиной делать, точно не знают. Хотели получить огромный рынок в 50 млн человек, а получили монстра с протянутой рукой.

kompricikos 09 июля 2018 | 17:54

kottigr1: россия очень обидчивая страна

ukov 09 июля 2018 | 18:07

kottigr1:
Что тут не так ???
___________________________________________
ты как кокол спрашиваешь,или как россиянин?

testmeter 09 июля 2018 | 17:53

dataan: Потому и не отстранили, что для паРаши это лучше. Да и Вукоевича никто не отстранял. Просто заявили так, чтобы кацапорылое быдло не воняло

nestor199 09 июля 2018 | 18:02

dataan: А с англичанами кто играть тогда будет?

alehan15274 09 июля 2018 | 18:07

dataan: нормально поступили! путинским свиньям надо поучиться хорошим манерам у хорватов, а не визжать по любому поводу "можем повторить" и не сувать свои дебильные пьяные морды, обмотанные совдеповскоми флагами в Европу.

zemljanka 09 июля 2018 | 17:41

Желаю хорватам победы!
Жаль, победят англичане. Борис Джонсон ушел с поста, чтобы поддержать футболистов.

banyi2 09 июля 2018 | 17:42

Он теперь у хохлозадых в законе, может туда рвануть) Но у этих бабла нет )

valery_kuzin 09 июля 2018 | 18:09

Позор Хорватскому Футбольному Союзу и ФИФА заодно. Про спорт вне политики пусть Пу расскажу, которому на спорт, вообще-то, ... с высокой колокольни. Ему в нем только одна политика и нужна. Не хватило странам мира засунуть этот чемпионат в ... (где ему и место)! Теперь только такие люди, как эти хорваты,и позволяют полагать, что хоть что-то в этом мире ещё не продается.
В итоге Луке только и остается нервно сглатывать, думая, а не захочет ли Пу поправить свой рейтинг за его счет... Прецедент Сочинской олимпиады, знаете-ли.

testmeter 09 июля 2018 | 18:11

FIFA оштрафовала на 10 тысяч швейцарских франков (примерно $10 тыс.) Российский футбольный союз (РФС) за дискриминационное поведение болельщиков во время матча российской сборной с Уругваем

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