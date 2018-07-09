Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон покинул свой пост

Об этом сообщает агентство Рейтер. Сегодня премьер Тереза Мэй приняла отставку. О преемнике будет объявлено позже. Мэй поблагодарила Джонсона за работу, — говорится в официальном заявлении Даунинг-Стрит.

Борис Джонсон стал вторым министром, покинувшим пост на фоне обсуждения правительством деталей плана выхода Великобритании из Евросоюза. Первым это сделал министр по вопросам брекзита Дэвид Дэвис.