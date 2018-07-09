Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон покинул свой пост
Об этом сообщает агентство Рейтер. Сегодня премьер Тереза Мэй приняла отставку. О преемнике будет объявлено позже. Мэй поблагодарила Джонсона за работу, — говорится в официальном заявлении Даунинг-Стрит.
Борис Джонсон стал вторым министром, покинувшим пост на фоне обсуждения правительством деталей плана выхода Великобритании из Евросоюза. Первым это сделал министр по вопросам брекзита Дэвид Дэвис.
Комментарии15
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dsa_dsf 09 июля 2018 | 17:34
А у нас с таких постов либо в тюрьму либо вперед ногами на кладбище, от же дураки эти англичане
serhio_25__ 09 июля 2018 | 17:36
dsa_dsf: ""А у нас с таких постов либо в тюрьму либо вперед ногами на кладбище,"" - как бы у нас постоянно министры меняются. Ты чего чушню несешь? И вообще, причем тут "а у нас"?
dsa_dsf 09 июля 2018 | 17:39
serhio_25__: сколько лавруша на анологичном посту? 14 лет - так что незвезди
serhio_25__ 09 июля 2018 | 17:41
dsa_dsf: А предшественник Лаврова умер или сидит? А другие министры? Ах ты бот хомячий.
dsa_dsf 09 июля 2018 | 17:45
serhio_25__: а ты назови хоть одного министра который по несогласию с ампиратором путиным покинул свое теплое кресло,
serhio_25__ 09 июля 2018 | 17:52
dsa_dsf: Кудрин.
Джонсон не ушел потому что не согласен. А ему пришлось уйти или его бы уволили. Об это Мэй и сказала, что уволит всех,начиная с Джонсона, кто против ее плана по Брексит.
nestor199 09 июля 2018 | 18:05
serhio_25__: Улюкаев сидит ............ Табуреткин под судом был.
ignachio 09 июля 2018 | 17:39
serhio_25__: Он имел в виду Россию, а вы какую страну?
serhio_25__ 09 июля 2018 | 17:48
ignachio: Я имел ввиду ту страну, о которой новость - Британия.
viktorova 09 июля 2018 | 17:43
dsa_dsf: в российском правительстве все согласные холопы. Никто не вякнет против вождя.
sparky 09 июля 2018 | 17:50
viktorova: Было одно дело с одним министром финансов. Но ему повезло быть линым другом вождя.
avatar70 09 июля 2018 | 17:50
Одним иди...отом стало меньше и Славу Богу.
alexandr_l 09 июля 2018 | 17:56
avatar70: Это очередная победа нашей дипломатии, теперь приступим ко входу в пятерку.
nifont 09 июля 2018 | 18:00
Хитрый Борька
parasuk_ 09 июля 2018 | 18:03
Борька Джонсон стал жертвой газа дурачок :)