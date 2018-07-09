Борис Джонсон ушел в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании
«Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел. О том, кто сменит его на посту, будет объявлено в ближайшее время. Премьер благодарит Бориса за его работу», — приводит телеканал текст заявления Даунинг-Стрит.
Комментарии51
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serhio_25__ 09 июля 2018 | 17:08
Я так понимаю, что увольняют за Брексит. Бориска за жесткий выход из ЕС. Странно, что его не называют агентом Кремля. Где расследование по этому поводу?
nelibermot19 09 июля 2018 | 17:12
Новичковые крысы побежали с корабля
znajka 09 июля 2018 | 17:23
nelibermot19: куда же они побежали, до сих пор в Кремле сидят!
zemljanka 09 июля 2018 | 17:28
Такой верный друг России.
Беда.
dataan 09 июля 2018 | 17:50
Борис Джонсон ушел в отставку
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Ээээхххх...
Такого клоуна потеряла английская власть :)
viktorova 09 июля 2018 | 17:19
serhio_25__: неправильно поняли. Он ушёл из-за разногласий с Терезой Мэй по стратегии Брексит. Возможно, будет претендовать на пост премьер министра в будущем.
serhio_25__ 09 июля 2018 | 17:20
viktorova: ""неправильно поняли. Он ушёл из-за разногласий с Терезой Мэй по стратегии Брексит. "" - а я что написал?
pro_hanov 09 июля 2018 | 17:24
serhio_25__: У Джонсона нашли фото Путина с голым торсом, и поэтому стали опасаться признания им Крыма российским.
viktorova 09 июля 2018 | 17:27
serhio_25__: для холопского, простите, холуйского мозга мысль, что его не уволили, а он ушёл сам просто недопустима.
serhio_25__ 09 июля 2018 | 17:31
viktorova: А оппу сама мысль, что можно общаться без оскорблений, просто не допустима?
Мэй сказала, что выкинет из правительства любого, кто против ее плана. Пойманного на пьянстве на рабочем месте почти всегда увольняют по собственному желанию. Наверное так уволенный человек тоже с гордостью говорит, что ушел сам?
viktorova 09 июля 2018 | 17:38
serhio_25__: понял, что вам больше не с чем сравнивать, как с пойманными на пьянстве, вы же в таком окружении всю жизнь работаете.
Это вы из зомбоящика узнали, что Мэй сказала?
serhio_25__ 09 июля 2018 | 17:43
viktorova: Что, ответить нечем, поэтому перешла на личность?
Я твоим зомбоящиком не пользуюсь и твои методички не читаю, поэтому знаю, что говорят и где говорят.
fig_vvam__ 09 июля 2018 | 17:40
serhio_25__: А ты написАл под себя, дружок, как обычно.
Обписался ты.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, считающийся неформальным лидером британских евроскептиков, в приватном разговоре с высокопоставленными немецкими политиками охарактеризовал Brexit как «дурдом», сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в руководстве ЕС в Брюсселе.
serhio_25__ 09 июля 2018 | 17:46
fig_vvam__: Я понимаю, что ты дурачок, но все же:
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала членам правительства отправить в отставку главу МИД Бориса Джонсона и других министров, если они попытаются сорвать план кабмина по плавному выходу из Евросоюза. Об этом пишет газета The Times.
По данным газеты, в документе правительства также говорится о "мягком таможенном соглашении" — обновленной версии положения, которое Борис Джонсон ранее называл "сумасшедшим". Стратегию Лондона по Brexit официально опубликуют на следующей неделе.
serhio_25__ 09 июля 2018 | 17:50
fig_vvam__: ""считающийся неформальным лидером британских евроскептиков"" - дурачок, ты хоть знаешь, кто такие евроскептики?
fig_vvam__ 09 июля 2018 | 17:56
serhio_25__: маня, почему у тебя такая тяжелая истерика?
Клиент выдрал и не заплатил?
А ты вперед бери. Сначала деньги, а потом в рот.
Дура, ты как раз и подтвердила мои слова.
Джонсон хотел сорвать план выхода из ЕС.
То есть на словах он был евроскептиком, а реально понял, что выход из ЕС это дурдом.
serhio_25__ 09 июля 2018 | 18:01
fig_vvam__: Дурачок, истерика только у тебя, поэтому ты вместо аргументов только оскорблять можешь. Джонсон назвал дурдомом план Мэй. Какой же ты тупой.
fig_vvam__ 09 июля 2018 | 18:07
serhio_25__: Маня, не бери в голову, бери в рот, как ты обычно это делаешь.
И не болтай ерундой.
alehan15274 09 июля 2018 | 17:21
Британский брексит трещит по швам. Давай Британия обратно в ЕС - будем вместе пендюрить всякую авторитарную сволочь от сирии до путираши!
serhio_25__ 09 июля 2018 | 17:23
alehan15274: ""Давай Британия обратно в ЕС "" - житель Пиндостана, а тебе это зачем?
""будем вместе пендюрить всякую авторитарную сволочь от сирии до путираши! "" - как бы ЕС сейчас собрался пиндюрить Пиндостан. Ты хочешь, чтобы и Бриташка начала мочить Пиндостан?
alehan15274 09 июля 2018 | 17:26
serhio_25__: никто и никогда даже и дунуть не посмеет в сторону лидера свободного мира США!
serhio_25__ 09 июля 2018 | 17:34
alehan15274: Я не только дую, а плюю в ""свободного мира США!"". А ЕС уже начал торговую войну с США.
""никто и никогда даже и дунуть не посмеет в сторону лидера свободного мира США! "" - а то что? Лидер свободного мира пойдет бомбить демократическими бомбами мирные города и наводить демократию?
alehan15274 09 июля 2018 | 17:50
serhio_25__: да, ты может плюнуть...в свой же колодец или свою же рожу в зеркале, не более того. Как ты сейчас накатал свой высер на амерканском компе и запостил через американский интернет (проект ЦРУ, кстати - с. В.В. Тупень).
А свободную конкуренцию с кем угодно мы очень даже приветствуем!
serhio_25__ 09 июля 2018 | 17:54
alehan15274: ""А свободную конкуренцию с кем угодно мы очень даже приветствуем! "" поэтому пиндосия вводит торговые пошлины против чуть ли против всего мира, ахахахахах))))
fig_vvam__ 09 июля 2018 | 17:42
serhio_25__: маня, Китай уже сдался и заткнул свои СМИ, ЕС тоже сдалось. Они же не идиоты пытаться выступить против своего защитника.
Это ты идиотка, маня. Но не они.
golodomor_ze__hohlokost 09 июля 2018 | 17:25
alehan15274: "будем вместе пендюрить..."----------что, пендюрка чешется, не знаешь кому пристроить, а ниггеры не соглашаются?
olegleon 09 июля 2018 | 17:26
alehan15274: ты там забродившей клубники со сливками объелся? ))))
смотри поаккуратнее и бычки все подряд не подбирай, не подхвати Новичок
alehan15274 09 июля 2018 | 17:38
olegleon: на уимболдоне все отлично - путинскую свинью сюда не пускают!
olegleon 09 июля 2018 | 17:47
alehan15274: ну там и тебя достаточно. вон уже Боря в отставку подал, узнав, что ты приехал )))
и ты котов не трави. котики они же хорошие
alehan15274 09 июля 2018 | 17:56
olegleon: Борис подал в отставку, потому что брексит не получается. НАТО, Единая Европа + лидерство США + Япония/Австралия/Ю. Корея = залог стабильности ВСЕГО мира. Остальные на подсосе...-:)))
olegleon 09 июля 2018 | 18:00
alehan15274: "Mr Speaker, this is the right Brexit, leaving the European Union on 29 March 2019." Theresa May пять минут назад
znajka 09 июля 2018 | 17:21
serhio_25__: Его не уволили, он подал в отставку - почувствуй разницу. Не согласен с планом Терезы по брекситу, также как ранее ушедший Дэвис
serhio_25__ 09 июля 2018 | 17:27
znajka: "" Его не уволили, он подал в отставку - почувствуй разницу."" - и в чем разница, если Мэй сказала, что уберет всех из правительства, кто не согласен с ее планом по Брексит?
olegleon 09 июля 2018 | 17:28
znajka: ну да. "The prime minister thanks Boris for his work.". осталось написать "при этом она горько плакала и просила Бориса остаться"
а разница в том, что именно она его "кинула" когда стала премьером.
znajka 09 июля 2018 | 17:37
olegleon: рыжий клоун не мог стать премьером, его партия не поддержала. Тереза была единственным компромиссным кандидатом.
olegleon 09 июля 2018 | 17:49
znajka: компромиссным, но не лучшим.
хотя, как видно, и сейчас Борису не доверят лидерство. пока Рис Могг его опережает
ukov 09 июля 2018 | 17:37
znajka:
Знайка, это готовый президент для Украины.
Вам осталось только чуб ему выстричь!
znajka 09 июля 2018 | 17:46
ukov: я пожалуйста, убеди его принять Украинское гражданство
banyi2 09 июля 2018 | 17:09
Теперь только одна грустная бабулька осталась, а весёлый рыжий клоун ушёл ((((
farantix 09 июля 2018 | 17:09
Плохо сработал, Боря! Новичок просроченный, репутация теперь просраченная...
olegleon 09 июля 2018 | 17:10
вот тебе и сюрпрайз!
и что же они не поделили? Борис был против повторного применения Новичка??
golodomor_ze__hohlokost 09 июля 2018 | 17:13
Теперь рыжий клоун может спокойно приехать в Россию на полуфинал Англия-Хорватия.
kara 09 июля 2018 | 17:14
У Терезы есть на кого все валить.
Теперь она может и на футбол скататься, Путина поддержать.
noxepy_7_40_ 09 июля 2018 | 17:15
Основная интрига, кто из двух акторов (ахаххаа!) английской политики является агентом Путина?!!!
znajka 09 июля 2018 | 17:31
noxepy_7_40_: а сам то не можешь сообразить, портяныч?
boseal 09 июля 2018 | 17:17
Не иначе пошел помогать Скотланд-Ярду помогать искать новые цистерны с новичком, которые коварные русские шпионы разбросали по многострадальной английской земле.
andre_klimov 09 июля 2018 | 17:22
Джонсон решил не дожидаться, пока до него дойдёт очередь? Ведь Мей пообещала уволить тех министров, кто будет против принятой стратегии выхода страны из ЕС. Очевидно, насмотревшись, как Трамп тратит силы на саботаж его решений обамовскими кадрами, она решила, что проще будет расстаться "на берегу" с теми, кто не собирается исполнять принятого решения.
Ну а Джонсону сейчас будет проще формировать новый образ социалиста-оппозиционера и готовиться к будущим предвыборным баталиям.
olegleon 09 июля 2018 | 17:30
andre_klimov: пока ещё не принята. отсюда и отставки, т.к. многие против её стратегии. если наберут достаточно голосов, то попытаются её скинуть и протолкнуть свой вариант
viktorova 09 июля 2018 | 17:23
Комментаторы ватные во всей красе! В абсолютном неведении сути новости.
putin_itogy 09 июля 2018 | 17:25
Великая Объединённая Европа,
во главе с Великобританией - накануне великой войны с Россией.
motooppic 09 июля 2018 | 17:26
болвана наконец то выперли с должности. Стыдоба а не министр иностранных дел этот Джонсон! Демократически поддержкам эту отставку!