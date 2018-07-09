Борис Джонсон ушел в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник приняла отставку министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона, сообщает телеканал Sky News.

«Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел. О том, кто сменит его на посту, будет объявлено в ближайшее время. Премьер благодарит Бориса за его работу», — приводит телеканал текст заявления Даунинг-Стрит.