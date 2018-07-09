Девушки из Ирана публикуют в инстаграме посты в поддержку соотечественницы, которую задержали за видео с танцами
Сейчас она находится под домашним арестом.
У гимнастки Майяде Ходжабри 600 тысяч подписчиков в инстаграме и многие из них решили не бросать девушку одну без поддержки в сложной ситуации. В знак солидарности иранцы оставляют комментарии, женщины размещают свои видео. Одна из девушек пишет: «Если вы расскажете людям в любой стране мира о том, что 17— и 18-летних девушек арестовывают за танцы, счастье и красоту, обвиняют в непристойном поведении, тогда как насильники и прочие преступники разгуливают на свободе, в это просто не поверят!». Цитату приводит «Русская служба Би-би-си». Майяде танцевала под поп и рэп-музыку без хиджаба, в джинсах и топе, видео она размещала в своем инстаграме, чем вызвала недовольство местных властей. В Иране такое запрещено, а социальные сети подвергаются строгой цензуре. Девушку обвинили в нарушении моральных норм и публичном появлении с непокрытой головой.
Сейчас в Иране инстаграм Майяде Ходжабри заблокирован, однако ее видео репостят во многих других аккаунтах.
Комментарии5
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valtameri 09 июля 2018 | 17:08
Россия будущего?
midnightblues 09 июля 2018 | 17:22
valtameri: Абсолютно такие же дикари,а ведь могли бы быть и людьми
andre_klimov 09 июля 2018 | 17:27
midnightblues:
А ведь иранцы были другими людьми ещё относительно недавно - ещё до конца 70-х годов прошлого века. Даже шах пытался вернуть страну к её исторической неисламской идентичности (за что и поплатился).
midnightblues 09 июля 2018 | 17:51
andre_klimov: Я знаю
Это люди со вкусом
edward_1960 09 июля 2018 | 17:34
Наши попы вздыхают от зависти. А в Иране девушки поднимают свой голос против мракобесных средневековых аятолл.