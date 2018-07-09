Девушки из Ирана публикуют в инстаграме посты в поддержку соотечественницы, которую задержали за видео с танцами

Сейчас она находится под домашним арестом.

У гимнастки Майяде Ходжабри 600 тысяч подписчиков в инстаграме и многие из них решили не бросать девушку одну без поддержки в сложной ситуации. В знак солидарности иранцы оставляют комментарии, женщины размещают свои видео. Одна из девушек пишет: «Если вы расскажете людям в любой стране мира о том, что 17— и 18-летних девушек арестовывают за танцы, счастье и красоту, обвиняют в непристойном поведении, тогда как насильники и прочие преступники разгуливают на свободе, в это просто не поверят!». Цитату приводит «Русская служба Би-би-си». Майяде танцевала под поп и рэп-музыку без хиджаба, в джинсах и топе, видео она размещала в своем инстаграме, чем вызвала недовольство местных властей. В Иране такое запрещено, а социальные сети подвергаются строгой цензуре. Девушку обвинили в нарушении моральных норм и публичном появлении с непокрытой головой.

Сейчас в Иране инстаграм Майяде Ходжабри заблокирован, однако ее видео репостят во многих других аккаунтах.