Немецкая газета Bild обвинила футболистов сборной России в применении допинга во время матчей чемпионата мира–2018

Как утверждает издание, российские игроки вдыхали аммиак в подтрибунном помещении на матче с Хорватией.

В качестве доказательства своей версии Bild опубликовал в «Твиттере» фотографию защитника сборной России Ильи Кутепова, который подносит кусок ваты к носу и вдыхает что-то перед выходом на поле. При этом немецкие журналисты признают, что аммиак не входит в число запрещённых препаратов, но отмечают, что вещество даёт возможность получить физическое превосходство над соперником.

Глава медицинской службы сборной России Эдуард Безуглов заявил, что данный препарат — обычный нашатырный спирт. Который ничего общего с допингом не имеет. По словам специалиста, десятки лет данное средство используют не только тысячи спортсменов, но и обычные люди. Для того, чтобы чтобы за счет резкого запаха взбодриться и прийти в тонус. К слову, это уже не первая попытка немецкого таблоида уличить российских футболистов в употреблении допинга. Ранее под подозрение попал Артем Дзюба, на руке которого рассмотрели следы от уколов.

Добавим, что все допинг-пробы российских футболистов, взятые у них в преддверии и во время Чемпионата мира, были отрицательными.