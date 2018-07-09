Немецкая газета Bild обвинила футболистов сборной России в применении допинга во время матчей чемпионата мира–2018
Как утверждает издание, российские игроки вдыхали аммиак в подтрибунном помещении на матче с Хорватией.
В качестве доказательства своей версии Bild опубликовал в «Твиттере» фотографию защитника сборной России Ильи Кутепова, который подносит кусок ваты к носу и вдыхает что-то перед выходом на поле. При этом немецкие журналисты признают, что аммиак не входит в число запрещённых препаратов, но отмечают, что вещество даёт возможность получить физическое превосходство над соперником.
Глава медицинской службы сборной России Эдуард Безуглов заявил, что данный препарат — обычный нашатырный спирт. Который ничего общего с допингом не имеет. По словам специалиста, десятки лет данное средство используют не только тысячи спортсменов, но и обычные люди. Для того, чтобы чтобы за счет резкого запаха взбодриться и прийти в тонус. К слову, это уже не первая попытка немецкого таблоида уличить российских футболистов в употреблении допинга. Ранее под подозрение попал Артем Дзюба, на руке которого рассмотрели следы от уколов.
Добавим, что все допинг-пробы российских футболистов, взятые у них в преддверии и во время Чемпионата мира, были отрицательными.
Комментарии27
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viktorova 09 июля 2018 | 17:06
Где новость про Б.Джонсона?
ukov 09 июля 2018 | 17:09
viktorova:
//На матче Германия-Украина Йоахим Лев шокировал всех своим поведением - чесал причиндалы, доставал что-то из попы, затем нюхал пальцы и грыз ногти. Многие уже подумали, что это ритуалы какие, но на самом деле - это признаки сильного стресса.//(с)
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а вы нашатырь...смеётесь что ли?
ura_123 09 июля 2018 | 17:16
ukov: Как это ты умудрился свои замашки перенести на Йоахима Лёба???
ukov 09 июля 2018 | 17:35
ura_123:
Как это ты умудрился свои замашки перенести на Йоахима Лёба???
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Ты хотя бы фамилию знаменитого тренера не путай.
Знаток...а то в Лёб получишь!
vezdehod 09 июля 2018 | 17:39
Видимо он закончился, поэтому и вылетели - иначе бы они добегали до финала.
apels 09 июля 2018 | 17:10
Инфошум.
fig_vvam__ 09 июля 2018 | 17:32
apels: Немецкие СМИ обратили внимание на великолепную форму россиян в матчах плэй-офф (а обе игры сборной России завершились в серии послематчевых пенальти) и заподозрили в "не совсем честной игре".
По мнению немецких СМИ, россияне вдыхали аммиак, чье действие "похоже на допинг". Вместе с тем, в статьях отмечается, что аммиак не запрещен, сообщает "Спорт-экспресс".
Врач сборной России, опровергая это утверждение, подтвердил его. Он сказал, что давал нюхать спортсменам нашатырный спирт (водный раствор гидроксида аммония, в котором содержится аммиак - обычно концентрация около 10%).
Голь на выдумки хитра.
Полторы сотни км за игру пробегали, Все рекорды побили.
теперь и эту дыру перекроют.
так ведь допинг и выявляют.
serhio_25__ 09 июля 2018 | 17:11
Билд пробил дно. Пусть попробуют подышать аммиаком. Оказывается дышать, это допинг. Кстати, а что там все время нюхал главный тренер сборной Германии?
boseal 09 июля 2018 | 17:15
serhio_25__: что там все время нюхал главный тренер сборной Германии? /// Пробовал на запах новые виды аммиака, разработанные немецкими химиками специально для немецкой сборной. Видать так и не выбрал подходящий раз его команда домой так рано поехала.)
mordvinyka_zabiyka 09 июля 2018 | 17:26
serhio_25__: вот тупыя)) вдыхали бояру а не амиак))
midnightblues 09 июля 2018 | 17:56
mordvinyka_zabiyka: То-то Магуа все подчеркивал,что должны были кинуть коньки
olegleon 09 июля 2018 | 17:12
это уже маразм полный! совсем "свободные и честные" журналисты опустились.
ura_123 09 июля 2018 | 17:14
Резкий запах аммиака доносился из забитого кирпичами сортира расположенного у раздевалки сборной по ногомячу)))
serhio_25__ 09 июля 2018 | 17:17
ura_123: Зачем ты нам описываешь в каких условиях обитает твоя укропская сборная?
bono747 09 июля 2018 | 17:21
ura_123: ваша недосборная давно в России на стройке канавы роет, как настоящие неРАБЫ))) у нас 3 млн ваших макак
honduras_na_colime 09 июля 2018 | 17:31
bono747: Да вы сами обезьяны, только с гранатой.
Доля домохозяйств без природного газа и с удобствами на заднем дворе - у вас, слопатыеды, выше, нежели у нас.
Так что прикрути свой ватный фитиль, уже воняет.
Если по сабжу, то фифашные требования к допинг-контролю намного слабей, нежели в т.н. циклических видах спорта - бег, плавание, лыжи, велик итд.
Так что вполне могли и проскочить, но это гипотеза.
А вот манипуляции при жеребьёвке с созданием уникально слабой говногруппы, договорняки с шейхами и фараонами, как и подкуп главного арбитра в матче с испанцами - режущая глаза очевидность.
boseal 09 июля 2018 | 17:36
honduras_na_colime: режущая глаза очевидность./// А может это не "очевидность" режет Вам глаза, мой друг, а близость "удобств на заднем дворе"? Ну сами же сказали, что какая-то доля и у Вас осталась).
honduras_na_colime 09 июля 2018 | 17:54
boseal: Делаю поправку на твоё слабое умственное развитие, и просто сообщаю: вероятность формирования говногруппы А - 1/64.
Конечно же, путирасты будут орать, что это случайность.
Они орали про случайность, когда в Саратове (если не ошибаюсь) на сотне участков был показан один и тот же процент за ПЖиВ, причём с точностью до десятой.
Глава избирком этого города назвал эксцесс математическим совпадением - такой же безграмотный ватный клоун, как и ты.
Вероятность такого события сравнима с попаданием на конкретный атом в видимой части Вселенной.
Учи матчасть, подросток умственный.
velbkeirf1 09 июля 2018 | 17:45
ura_123: ты спутал с обоссаными переходами на жд вокзале в Киеве
vilingrad 09 июля 2018 | 17:32
Ну, началось! Это будет пообиднее богатырей- олимпийцев, ссыкунов российских:)
jetsam 09 июля 2018 | 17:35
какой, нафиг, аммиак??????????
не нюхаем мы мочу. давно уже. вся идет в баночки про запас.
это алкозельцер вдыхали. жидкий уже не лезет.
serg_anat 09 июля 2018 | 17:48
А французы вот употребляли сыр с плесенью...
skolopendra 09 июля 2018 | 17:50
Если слово допинг напечатали немцы - надо подать в суд и разорить за клевету. Если слово допинг добавило в новость Эхо Москвы, то это не новость
dyymm 09 июля 2018 | 17:53
Когда у западной пропаганды нет поводов к чему нибудь придраться, то придётся подобные поводы придумывать...
max3446 09 июля 2018 | 17:57
Немецкая газета Bild - дальше в принципе можно было бы и не писать
svetalana 09 июля 2018 | 17:57
Журналюги - они и в Африке журналюги, с настоящими журналистами ничего общего не имеющие.
abuvgrobu 09 июля 2018 | 18:07
А ещё штатные страшилы из ФСБ приходили в раздевалку и делали "Ыых", округлив глаза и ощерясь, наподобие героя Леонова из "Джентльменов удачи", изображавшего волка. По личному указанию Путина, конечно..