Мужчины к 2030-му году станут жить дольше на 17 лет, — утверждает министр труда России Максим Топилин
«Мы начали набирать обороты», — сказал глава министерства на слушаниях, посвященных предстоящей пенсионной реформе. Министр также заверил, что продолжительность жизни уже увеличилась почти на 8 лет по сравнению с 2000-м годом. По его словам, из-за этих изменений необходимо повышать возраст выхода на пенсию, — пишет Интерфакс.
Комментарии54
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ed10075 09 июля 2018 | 17:38
Всего на 17 лет? - Говно вопрос.
Вспоминается сразу один известный персонаж, который про Нью-Васюки очень убедительно рассказывал.
Тот тоже хотел денег немного подзаработать.
zemljanka 09 июля 2018 | 17:49
До 120 - всем желаю.
srk2658lu 09 июля 2018 | 18:10
zemljanka: Не дай Бог, ведь жизнь не может длиться вечно, это же испытание старостью, переходящей в дряхлость.
chichanik 09 июля 2018 | 17:39
утверждает министр труда России Максим Топилин
Максим, -- отвечаешь?
echo_fil 09 июля 2018 | 17:44
Жаль, мужчины об этом не знают... всё мрут и мрут...
eduard53 09 июля 2018 | 17:44
Какой только херни не скажешь, лишь бы быть в кремле-воровском тренде,
правда, Максимка?
efilika 09 июля 2018 | 17:46
Они когда-нибудь начнут за свои слова отвечать? Путин начинал с повестки "борьба с коррупцией", так это называлось. Она его победила.
borhudarov 09 июля 2018 | 17:47
По мановению волшебной палочки, что-ли? У вас Путин - великий Гудвин? Если сказал, то так и будет? Бред. Смотрю, чем дальше, тем веселее.
agamasat 09 июля 2018 | 17:48
Чего только не обещали населению с 1917 года... Все исполняется в стране дураков!)
listen_up 09 июля 2018 | 17:48
Судя по этой аргументации, г-н Топилин такой-же златоуст и мыслитель, как и большинство российских чиновников.
На самом деле, с точки зрения государства существуют два фактора, вызвавших эту реформу:
1. Денег нет, но вы 60-летние держитесь!
2. Развелось этих гадов 80-летних! Работать их не заствишь. Вот и придется отдать им пенсии тех, которым пока 60!
lawyer12 09 июля 2018 | 17:51
Они статистику в цкб берут....
student_ru_ru 09 июля 2018 | 17:56
Верим, верим. Введёте новые удостоверения личности. В них летоисчисление начнёте на 17 лет раньше. И тогда рождённый. скажем, в 1967-м превратится в родившегося в 1950-м. А вообще, на кого рассчитан этот бред? Может. они там совсем увлеклись наркотиками?
abuvgrobu 09 июля 2018 | 18:00
А за счет чего Топилин не сказал ? Или как всегда - по щучьему велению, по пупуевскому хотению ?..
elpidifor 09 июля 2018 | 18:04
И мы знаем этих мужчин.
vinokur 09 июля 2018 | 18:06
Если сегодня не умрешь, через 12 лет будешь жить на 17 лет дольше. Держитесь, мужики.
don_ballon 09 июля 2018 | 18:06
Дык, арихметика такая: сейчас мужик мрёт в 48 лет. В 2000 году мёр, знацца, в 40. Теперь станет помирать на 17 лет позже-в 65 лет. Не, ну партия сказала? Путин, Партия, Комсомол. Ты комсомолец? Да!!! Ужель не поумнеешь никогда? Подозреваю, что резкое увеличение среднего возраста жизни произойдёт методом остановки поджогов богаделен. Эти овощи помогут статитстике!
srk2658lu 09 июля 2018 | 18:08
Шпонку скоро сорвёт от таких оборотов.
В СССР это называлось к 1980 году будет построен коммунизм в отдельно взятой стране.
И где эта страна?
starsbo 09 июля 2018 | 18:13
Мы даже знаем этих мужчин. Путин , Сечин и так далее. И даже предвидим , что в связи с резким повышением продолжительности жизни МУЖЧИН - увеличить срок занятия государственной должности на 18 лет.