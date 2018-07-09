«Мы начали набирать обороты», — сказал глава министерства на слушаниях, посвященных предстоящей пенсионной реформе. Министр также заверил, что продолжительность жизни уже увеличилась почти на 8 лет по сравнению с 2000-м годом. По его словам, из-за этих изменений необходимо повышать возраст выхода на пенсию, — пишет Интерфакс.