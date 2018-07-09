Z Архив новостей новости
5 54 6 2412
17:02, 09 июля 2018

Мужчины к 2030-му году станут жить дольше на 17 лет, — утверждает министр труда России Максим Топилин

«Мы начали набирать обороты», — сказал глава министерства на слушаниях, посвященных предстоящей пенсионной реформе. Министр также заверил, что продолжительность жизни уже увеличилась почти на 8 лет по сравнению с 2000-м годом. По его словам, из-за этих изменений необходимо повышать возраст выхода на пенсию, — пишет Интерфакс.

Комментарии

54

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

ed10075 09 июля 2018 | 17:38

Всего на 17 лет? - Говно вопрос.
Вспоминается сразу один известный персонаж, который про Нью-Васюки очень убедительно рассказывал.
Тот тоже хотел денег немного подзаработать.

zemljanka 09 июля 2018 | 17:49

До 120 - всем желаю.

srk2658lu 09 июля 2018 | 18:10

zemljanka: Не дай Бог, ведь жизнь не может длиться вечно, это же испытание старостью, переходящей в дряхлость.

chichanik 09 июля 2018 | 17:39

утверждает министр труда России Максим Топилин
Максим, -- отвечаешь?

echo_fil 09 июля 2018 | 17:44

Жаль, мужчины об этом не знают... всё мрут и мрут...

eduard53 09 июля 2018 | 17:44

Какой только херни не скажешь, лишь бы быть в кремле-воровском тренде,
правда, Максимка?

efilika 09 июля 2018 | 17:46

Они когда-нибудь начнут за свои слова отвечать? Путин начинал с повестки "борьба с коррупцией", так это называлось. Она его победила.

borhudarov 09 июля 2018 | 17:47

По мановению волшебной палочки, что-ли? У вас Путин - великий Гудвин? Если сказал, то так и будет? Бред. Смотрю, чем дальше, тем веселее.

agamasat 09 июля 2018 | 17:48

Чего только не обещали населению с 1917 года... Все исполняется в стране дураков!)

listen_up 09 июля 2018 | 17:48

Судя по этой аргументации, г-н Топилин такой-же златоуст и мыслитель, как и большинство российских чиновников.
На самом деле, с точки зрения государства существуют два фактора, вызвавших эту реформу:
1. Денег нет, но вы 60-летние держитесь!
2. Развелось этих гадов 80-летних! Работать их не заствишь. Вот и придется отдать им пенсии тех, которым пока 60!

lawyer12 09 июля 2018 | 17:51

Они статистику в цкб берут....

student_ru_ru 09 июля 2018 | 17:56

Верим, верим. Введёте новые удостоверения личности. В них летоисчисление начнёте на 17 лет раньше. И тогда рождённый. скажем, в 1967-м превратится в родившегося в 1950-м. А вообще, на кого рассчитан этот бред? Может. они там совсем увлеклись наркотиками?

abuvgrobu 09 июля 2018 | 18:00

А за счет чего Топилин не сказал ? Или как всегда - по щучьему велению, по пупуевскому хотению ?..

elpidifor 09 июля 2018 | 18:04

И мы знаем этих мужчин.

vinokur 09 июля 2018 | 18:06

Если сегодня не умрешь, через 12 лет будешь жить на 17 лет дольше. Держитесь, мужики.

don_ballon 09 июля 2018 | 18:06

Дык, арихметика такая: сейчас мужик мрёт в 48 лет. В 2000 году мёр, знацца, в 40. Теперь станет помирать на 17 лет позже-в 65 лет. Не, ну партия сказала? Путин, Партия, Комсомол. Ты комсомолец? Да!!! Ужель не поумнеешь никогда? Подозреваю, что резкое увеличение среднего возраста жизни произойдёт методом остановки поджогов богаделен. Эти овощи помогут статитстике!

srk2658lu 09 июля 2018 | 18:08

Шпонку скоро сорвёт от таких оборотов.
В СССР это называлось к 1980 году будет построен коммунизм в отдельно взятой стране.
И где эта страна?

starsbo 09 июля 2018 | 18:13

Мы даже знаем этих мужчин. Путин , Сечин и так далее. И даже предвидим , что в связи с резким повышением продолжительности жизни МУЖЧИН - увеличить срок занятия государственной должности на 18 лет.

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Защитник сборной Хорватии после победы записал видео, на котором выкрикивает «Слава Украине!» Защитник сборной Хорватии после победы записал видео, на котором выкрикивает «Слава Украине!» Он сказал, что любит русских и любит украинцев, а это была просто шутка для друзей из киевского «Динамо»...

5 297 6 30382 08.07
8читать ;смотреть
Kфутбол, видео, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

Мой Ильич -Марьяна, ты в своем уме? Кто тебе его? Ёёёёё. Ушлепки. Это же саперов надо, что там как. Может ну его нафиг? Брось его. Грохнет такая каменная дура килограммов десять тротила — разнесет с нами пол-поселка….

5 181 6 20184 05.07
Kукраина, ленин, фото, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Наша оппозиция не способна отложить в сторону личные амбиции Первый и главный «муниципальный фильтр» — это инструмент власти по недопуску оппозиции к участию в выборах, он делает выборы непрямыми, а как следствие и не всеобщими…

5 173 6 19397 05.07
Kполитика, общество, власть, мнения, выборы
Блоги

Обещаем выложиться по полной Сборная России обратилась к болельщикам…

5 112 6 12719 07.07
Kчм-2018, футбол, болельщики, спорт, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Создание Израиля и рост антисемитизма Создание Израиля и рост антисемитизма Как создавался Израиль, почему появлению государства сбособствовала волна антисемитизма и с каких пор Гитлер стал ненавидеть евреев…

5 126 6 14379 06.07
8читать ;смотреть
Kистория, антисемитизм, гитлер, израиль, видео, мнения
Интервью Разворот (утренний)

Виктория Скрипаль гость: Виктория Скрипаль племянница Сергея Скрипаля

«Справедливая Россия» молодая партия. Допустим, ее взгляды близки к моим, так скажем, взглядам. Мы пока думаем в одном направлении, поэтому выбор как бы пал на них…

5 71 6 8082 03.07
#слушать 07:02 8читать $скачать 1.6 МБ
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Иосиф Пригожин: Мне нравится, как меняется Москва Я считаю, что это должно было начаться 20 лет назад. Но лучше поздно, чем никогда…

5 91 6 10413 04.07
Kмосква, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

С 1 августа пенсионеры смогут ездить в электричках бесплатно В метро пенсионеры могут ездить бесплатно, а в пригородных электричках — нет. Это несправедливо и неправильно. Пенсионеры не раз задавали нам с Андреем Юрьевичем этот вопрос. Сегодня мы смогли его решить….

5 139 6 15963 03.07
Kтранспорт, общество, мнения, власть, политика
Блоги

Карина Орлова журналист

В отставку ушел самый коррумпированный чиновник США Министр защиты окружающей среды США Скотт Прюитт, ставленник Трампа, за последний год по факту бюджетных трат Прюитта на личные нужды было открыто больше десяти проверок…

5 118 6 13536 06.07
Kполитика, общество, власть, мнения, сша
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Откуда взялись палестинские беженцы Откуда взялись палестинские беженцы Почему одновременно с государством Израиль свое 70-летие не отмечает государство палестинских арабов. Ведь должно было быть именно так…

5 76 6 8821 04.07
8читать ;смотреть
Kизраиль, палестина, история, видео, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Болеть или не болеть? Да, наверное, власти с помощью ЧМ добиваются каких-то своих целей. Но  почему это должно мешать вам радоваться за российских футболистов, которые впервые в истории вышли в четвертьфинал?..

5 169 6 22063 03.07
Kчм-2018, футбол, спорт, политика, общество, оппозиция, власть, видео, мнения
Блоги

Сталингулаг телеграм-канал

Две стороны одной монеты Вы правда считаете, что Василий из Саратова прочитав ваше возмущение, не поедет в Леруа покупать линолеум, на который он откладывал три месяца? Этому Василию плевать, кто его назвал «ваткой»...

5 64 6 8935 05.07
Kинтернет, общество, конфликты, события
Блоги

+ Иранскую гимнастку арестовали за видео с танцами в Инстаграме Иранскую гимнастку арестовали за видео с танцами в Инстаграме Маэдэ Ходжабири обвинили в грубом нарушении моральных норм…

5 55 6 7689 12:44
8читать ;смотреть
Kиран, аресты, интернет, религия, видео, события
Блоги

«Мы отдали все» Сборная России покидает ЧМ, а болельщики благодарят команду за игру, победы, надежду…

5 118 6 16547 08.07
Kчм-2018, футбол, фото, спорт, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Путин не останется на следующий президентский срок. Потому что он помнит наш стыд, когда мы видели очень пожилого человека во главе страны – Брежнева, поэтому он не пойдет. Он не хочет, чтобы на него с таким же стыдом смотрела страна…

5 52 6 11179 02.07
#слушать 36:57 8читать ;смотреть $скачать 8.5 МБ
Kчм-2018, политика, общество, выборы, мэрство, видео, передачи
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

О Сенцове и карательной системе Содержание Олега Сенцова в местах лишения свободы юридически необоснованно, политически отвратительно, нравственно аморально и бесчеловечно…

5 71 6 10141 03.07
Kсенцов, тюрьмы, рф, мнения

Популярное за неделю

Новости

Агентство «Сана» сообщает, что комплексы ПВО Сирии сбили израильский военный самолёт во время атаки на авиабазу Тифор Кроме того, утверждается, что перехвачены несколько ракет…

5 62 6 51071
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Никакой русофобии. Это просто деловой подход. Проходить всю жизнь в чьих-то вонючих старых валенках только потому, что в них деды воевали и так хочет Мизулина, никто уже не собирается…

5 70 6 119948 04.07
#слушать 50:05 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
5 46 6 8330 04.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Крымское болото завоняло Есть ли будущее у Крыма? Конечно есть, вопрос — какое? С тем жульём, что засело на всех эшелонах власти, оно очень призрачное…

5 314 6 394452 05.07
Kкрым, власть, общество, мнения
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Пенсии. Начало конца режима? Пенсии. Начало конца режима? О повышении пенсионного возраста, лживых обещаниях власти и перспективах социального взрыва…

5 73 6 186463 02.07
8читать ;смотреть
Kобщество, пенсии, реформы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7104963
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3563471

Сегодня в эфире