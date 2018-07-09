Правозащитников, задержанных на акции в поддержку Оюба Титиева, отпустили из полиции

Об этом сообщил в Фейсбуке руководитель правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. На Светлану Ганнушкину и Олега Орлова составили протоколы о нарушении правил проведения публичных мероприятий. Одиночные пикеты в поддержку главы грозненского «Мемориала» Оюба Титиева сегодня должны были пройти на Манежной площади. После того, как Светлана Ганнушкина и Олег Орлов развернули плакаты, их забрали в отделение полиции. Перед задержанием Ганнушкина сказала, что считает дело главы чеченского «Мемориала» сфабрикованным.

Тем временем руководителю грозненского «Мемориала» Оюбу Титиеву продлили арест на полгода. Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат правозащитника Петр Заикин.

Оюба Титиева обвиняют в хранении наркотиков. Ему грозит до 3-х лет лишения свободы. Сам правозащитник говорит, что наркотики ему подбросили при задержании.