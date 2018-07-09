Окончательное решение по индексации пенсий на будущий год примут в четверг
Об этом сообщил министр труда Максим Топилин, — передает РИА Новости. глава министерства напомнил, что выплаты неработающим пенсионерам планируется повысить в следующем году в среднем на тысячу рублей.
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post_v 09 июля 2018 | 16:39
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