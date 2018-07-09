Олег Дерипаска отсудил у Насти Рыбки и Алекса Лесли в общей сложности миллион рублей

Иск удовлетворил суд города Усть-Лабинск. Согласно решению ответчики также должны удалить видеоролики и фотографии с Дерипаской и прочие сведения о нем, которые выкладывали в соцсетях, а политик Алексей Навальный использовал в своем расследовании.

Иск против Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова, известных как Настя Рыбка и Алекс Лесли, был подан после выхода расследования, в котором рассказывалось о связях Дерипаски с занимавшим на тот момент пост вице-премьера Сергеем Приходько.