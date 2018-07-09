Олег Дерипаска отсудил у Насти Рыбки и Алекса Лесли в общей сложности миллион рублей
Иск удовлетворил суд города Усть-Лабинск. Согласно решению ответчики также должны удалить видеоролики и фотографии с Дерипаской и прочие сведения о нем, которые выкладывали в соцсетях, а политик Алексей Навальный использовал в своем расследовании.
Иск против Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова, известных как Настя Рыбка и Алекс Лесли, был подан после выхода расследования, в котором рассказывалось о связях Дерипаски с занимавшим на тот момент пост вице-премьера Сергеем Приходько.
Комментарии1
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dmitry17___17 09 июля 2018 | 16:41
И обязать Дерипаску натрахать Рыбку на всю сумму публично. Сутенер Лесли будет давать советы и вести видеосьемку.
Потом персонажи меняются местами до полного взаимоудовлетворения.