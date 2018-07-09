Писатель Захар Прилепин решил оставить должность заместителя командира батальона в самопровозглашенной ДНР
Об этом он написал в издании «Свободная пресса». По словам Прилепина, созданный им батальон вышел из полка специального назначения и перешел в ракетные войска. Писатель сказал, что это не его специфика. Еще одной причиной ухода он назвал отсутствие плана активных боевых действий у обеих сторон конфликта на востоке Украины.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
om7 09 июля 2018 | 16:38
В Гаагу не хочется?
dorin1987 09 июля 2018 | 16:40
om7: Что и требовалось доказать, попиарил женька свою графоманию на лугандонской крови, попользовал лугандонцев, попользовал т.н. "руССкий мир" лугандонии и свалил.
osj99 09 июля 2018 | 16:40
в военторг завезли ракеты? В этом новости - всё прекрасно. Инженер человеческих душ сетующий на отсутствие чётких планов боевых действий - это феерия. Захар, пора закладывать "войну и мир", народ ждет эпоса!
mpb5819 09 июля 2018 | 16:41
Надеюсь скоро он присоеденится к своим друзьям, Гиви и Мотороле.