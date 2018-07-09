Писатель Захар Прилепин решил оставить должность заместителя командира батальона в самопровозглашенной ДНР

Об этом он написал в издании «Свободная пресса». По словам Прилепина, созданный им батальон вышел из полка специального назначения и перешел в ракетные войска. Писатель сказал, что это не его специфика. Еще одной причиной ухода он назвал отсутствие плана активных боевых действий у обеих сторон конфликта на востоке Украины.