Число детей, спасенных из затопленной пещеры в Таиланде, достигло 8-ми
Об этом сообщают местные СМИ. Всего на поверхность сегодня вывели четверых подростков. Их отправили в больницу. О состоянии здоровья детей не сообщается.
Операция по спасению участников детской футбольной команды и их тренера, заблокированных в пещере, началась накануне. Группа провела под землей больше двух недель после того, как выход из пещеры был отрезан из-за начавшихся дождей.
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