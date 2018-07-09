Число детей, спасенных из затопленной пещеры в Таиланде, достигло 8-ми

Об этом сообщают местные СМИ. Всего на поверхность сегодня вывели четверых подростков. Их отправили в больницу. О состоянии здоровья детей не сообщается.

Операция по спасению участников детской футбольной команды и их тренера, заблокированных в пещере, началась накануне. Группа провела под землей больше двух недель после того, как выход из пещеры был отрезан из-за начавшихся дождей.