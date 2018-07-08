Суд в Чечне на полгода продлил арест Оюбу Титиеву
Об этом «Эху Москвы» сообщил со адвокат главы грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Петр Заикин. По его словам, фактически решался один вопрос – о мере пресечения.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом «Эху Москвы» сообщил со адвокат главы грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Петр Заикин. По его словам, фактически решался один вопрос – о мере пресечения.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт