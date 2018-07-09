Помощник тренера сборной Хорватии по футболу отчислен из хорватской делегации на Чемпионате мира в России.

Помощник тренера сборной Хорватии по футболу Огнен Вукоевич отчислен из хорватской делегации на Чемпионате мира в России. Это связано с публикацией ролика, где он появился вместе с футболистом национальной команды Домагоем Видой. На этих кадрах Вида выкрикивает «Слава Украине!», а Вукоевич посвящает победу сборной Хорватии над командой России Украине. Оба футболиста уверяли, что в их словах не было политики. Они утверждали, что это шутка для друзей. Хорватский футбольный союз принес извинения российскому обществу за появление этого ролика. Вукоевич и Вида тоже извинились.