Помощник тренера сборной Хорватии по футболу отчислен из хорватской делегации на Чемпионате мира в России.
Помощник тренера сборной Хорватии по футболу Огнен Вукоевич отчислен из хорватской делегации на Чемпионате мира в России. Это связано с публикацией ролика, где он появился вместе с футболистом национальной команды Домагоем Видой. На этих кадрах Вида выкрикивает «Слава Украине!», а Вукоевич посвящает победу сборной Хорватии над командой России Украине. Оба футболиста уверяли, что в их словах не было политики. Они утверждали, что это шутка для друзей. Хорватский футбольный союз принес извинения российскому обществу за появление этого ролика. Вукоевич и Вида тоже извинились.
Комментарии3
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nnnmmm 09 июля 2018 | 16:39
А почему эти два дегенерата не кричали слава украине после победы хорватов в предыдущих матчах, так что эти два дебилоида великолепно понимали, какую провокацию они устраивают. вот только явно не рассчитали свои силёнки.
nelibermot19 09 июля 2018 | 16:40
Всё правильно, отчислен за дебилизм
olegleon 09 июля 2018 | 16:42
"Они утверждали, что это шутка для друзей."
ну да. слава Украине за то, что она слила нам игру в Киеве 0-2 по дешёвке?