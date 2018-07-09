Спасательная операция в Таиланде в ближайшие часы может быть вновь прервана в связи с наступлением темноты

На эту минуту специалистам удалось вывести из пещеры восьмерых подростков.



Операция засекречена. Журналисты не допускаются на место событий. Все, что они видят – это машины Скорой помощи, которые отвозят спасенных детей к вертолетной площадке, откуда их доставляют в больницу ближайшего города. Однако врачи придумали способ информировать репортеров о ходе операции: они приклеивают на стекло Скорой помощи листочек с номером очередного спасенного.

Продолжается операция по спасению людей из затопленной пещеры в Таиланде. Под землей остаются семеро подростков и один взрослый. Пока спасатели работают даже быстрее, чем планировалось, — сказал руководитель операции Наронгсак Осоттханакон.

Еще четверо, а также их тренер, по-прежнему остаются отрезанными от внешнего мира.