Спасательная операция в Таиланде в ближайшие часы может быть вновь прервана в связи с наступлением темноты
На эту минуту специалистам удалось вывести из пещеры восьмерых подростков.
Операция засекречена. Журналисты не допускаются на место событий. Все, что они видят – это машины Скорой помощи, которые отвозят спасенных детей к вертолетной площадке, откуда их доставляют в больницу ближайшего города. Однако врачи придумали способ информировать репортеров о ходе операции: они приклеивают на стекло Скорой помощи листочек с номером очередного спасенного.
Продолжается операция по спасению людей из затопленной пещеры в Таиланде. Под землей остаются семеро подростков и один взрослый. Пока спасатели работают даже быстрее, чем планировалось, — сказал руководитель операции Наронгсак Осоттханакон.
Еще четверо, а также их тренер, по-прежнему остаются отрезанными от внешнего мира.
Комментарии1
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oxlomon 09 июля 2018 | 16:09
Из-за темноты? Где? В пещере, что ли? Так там и так не дуже светло!
Какая разница спасателям, идущим по корридорам подземелья, то там на поверхности — день аль ночь?