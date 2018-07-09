Статью о «репостах» могут декриминализировать, но лишь частично

Уголовную ответственность планируется оставить лишь для повторных нарушений. Для тех же, кто попался впервые, предполагается ввести административное наказание. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в Госдуме, знакомый с ходом подготовки документа. Это, по его словам, защитит пользователей, совершивших случайное, неумышленное нарушение. Вместе с тем он отметил, что обсуждение законопроекта продолжается в экспертном сообществе, и «окончательный текст во многом будет зависеть от его результатов». Прежде чем документ выносится на пленарное заседание палаты, должно пройти рассмотрение в профильном комитете. Однако, он не планирует этого делать до завершения весенней сессии, т.е. до конца июля, сообщил глава комитета Павел Крашенинников.

Законопроект об исключении из Уголовного кодекса ответственности за репосты и лайки в соцсетях информации, содержащей признаки экстремизма, был внесен в Госдуму в конце июня. Авторы инициативы предложили заменить уголовное наказание на штраф, обязательные работы или административный арест.

Сейчас за «незаконные» репосты может грозить до пяти лет лишения свободы.