Статью о «репостах» могут декриминализировать, но лишь частично
Уголовную ответственность планируется оставить лишь для повторных нарушений. Для тех же, кто попался впервые, предполагается ввести административное наказание. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в Госдуме, знакомый с ходом подготовки документа. Это, по его словам, защитит пользователей, совершивших случайное, неумышленное нарушение. Вместе с тем он отметил, что обсуждение законопроекта продолжается в экспертном сообществе, и «окончательный текст во многом будет зависеть от его результатов». Прежде чем документ выносится на пленарное заседание палаты, должно пройти рассмотрение в профильном комитете. Однако, он не планирует этого делать до завершения весенней сессии, т.е. до конца июля, сообщил глава комитета Павел Крашенинников.
Законопроект об исключении из Уголовного кодекса ответственности за репосты и лайки в соцсетях информации, содержащей признаки экстремизма, был внесен в Госдуму в конце июня. Авторы инициативы предложили заменить уголовное наказание на штраф, обязательные работы или административный арест.
Сейчас за «незаконные» репосты может грозить до пяти лет лишения свободы.
Комментарии7
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bozk 09 июля 2018 | 16:07
Декриминализировать - звучит антидуховно
r88w556xl4 09 июля 2018 | 16:14
bozk: А вот на Украине за посты на Фейсбуке сажают, звучит дико.
bozk 09 июля 2018 | 16:18
r88w556xl4: есть куда стремиться
archibald_dandy_esquire 09 июля 2018 | 16:22
r88w556xl4: " А вот на Украине за посты на Фейсбуке сажают, звучит дико.
а в КНДР интернета нет, звучит духовно и скрепно
пора прикрыть весь интернет в РФ, портянок r88w556xl4 выгнать с "работы, а их зарплаты отдать нуждающимся путинам-сечинам-ротенбергам и остальным ковальчукам
neon001 09 июля 2018 | 16:20
работа по вставанию с колен просто кипит. запретить, разрешить итд.
jetsam 09 июля 2018 | 16:25
калиточку надо оставить...
ну как же так...
любого человека надо иметь возможность
по _любой_ статье посадить - по любой.
хотя кодекс давно можно сократить до двух статей
1я - боярин всегда прав
2я холоп всегда должен сидеть
yralez 09 июля 2018 | 16:35
Вначале денежку содрать, потом посадить и заставить бесплатно работать........чисто по воровски.