Мосгорсуд отменил решение Басманного суда, ограничившего сроки ознакомления с делом для Серебренникова и Апфельбаум
Мосгорсуд отменил решение Басманного суда, который ограничил сроки ознакомления с уголовным делом для Кирилла Серебренникова и Софьи Апфельбаум. Ходатайство следствия направлено на пересмотр.
В своем выступлении в суде Кирилл Серебренников сказал, что не намерен затягивать процесс, но для изучения материалов необходимо время. Режиссер подчеркнул, что невиновен, а уголовное дело возбудили с целью уничтожить его.
Адвокат Дмитрий Харитонов сообщил «Эху Москвы», что для завершения ознакомления с уголовным делом необходимо еще 2-3 недели.
Комментарии2
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olegleon 09 июля 2018 | 16:14
судья постановил "читайте хоть до второго пришествия или пока срок давности не наступит." )))
velbkeirf1 09 июля 2018 | 16:26
Кирилла Серебрянникова и Софьи Апфельбаум\\\\\\\\\\\\\\
Абаж и Гадюка