Мосгорсуд отменил решение Басманного суда, ограничившего сроки ознакомления с делом для Серебренникова и Апфельбаум

Мосгорсуд отменил решение Басманного суда, который ограничил сроки ознакомления с уголовным делом для Кирилла Серебренникова и Софьи Апфельбаум. Ходатайство следствия направлено на пересмотр.

В своем выступлении в суде Кирилл Серебренников сказал, что не намерен затягивать процесс, но для изучения материалов необходимо время. Режиссер подчеркнул, что невиновен, а уголовное дело возбудили с целью уничтожить его.

Адвокат Дмитрий Харитонов сообщил «Эху Москвы», что для завершения ознакомления с уголовным делом необходимо еще 2-3 недели.