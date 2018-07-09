Хорватский футболист Домагой Вида извинился за высказывания после игры со сборной России

Хорватский футболист Домагой Вида и член делегации национальной команды Огнен Вукоевич извинились за свое поведение и высказывания в видео, которое они записали после четвертьфинала Чемпионата мира против сборной России. Об этом сообщает пресс-служба хорватского Футбольного союза. По ее данным, Вукоевич освобожден от обязанностей члена команды и больше не входит в делегацию Хорватии на Чемпионате мира в России.

Напомним, — в видео из раздевалки команды футболист кричит «Слава Украине», а Вукоевич говорит, что победа посвящается Украине. Ролик вызвал большой общественный резонанс в российских СМИ и соцсетях.