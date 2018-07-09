Хорватский футболист Домагой Вида извинился за высказывания после игры со сборной России
Хорватский футболист Домагой Вида и член делегации национальной команды Огнен Вукоевич извинились за свое поведение и высказывания в видео, которое они записали после четвертьфинала Чемпионата мира против сборной России. Об этом сообщает пресс-служба хорватского Футбольного союза. По ее данным, Вукоевич освобожден от обязанностей члена команды и больше не входит в делегацию Хорватии на Чемпионате мира в России.
Напомним, — в видео из раздевалки команды футболист кричит «Слава Украине», а Вукоевич говорит, что победа посвящается Украине. Ролик вызвал большой общественный резонанс в российских СМИ и соцсетях.
Комментарии45
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oprswen 09 июля 2018 | 16:02
А за что извиняться-тооо??? А рашка за аннексию Крыма и агрессию на юго-востоке извинилась?! ась?
minerr 09 июля 2018 | 16:17
oprswen: Слышь, герой, съезди в Польшу и покричи там свое любимое "СУГС". Парашенко тебя потом наградит....посмертно.
Выражение "Слава украине" в приличном обществе произносить не принято и очень опасно для здоровья.
fig_vvam__ 09 июля 2018 | 16:28
minerr: Извинился значит?
И что, обиженная Россия теперь не обиженная или как?
Из-за чего истерика-то была?
book_publisher 09 июля 2018 | 16:35
Хорватский футболист Домагой Вида извинился ...
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А где и когда этот перец "извинился"?
Сидя на унитазе у себя в сортире - не считается...
nelibermot19 09 июля 2018 | 16:38
Раз извинился (ну или проблеял что-то насчёт того, что его не так поняли), значит понимает, что спорол тупость. Всё просто. Извинения принимаются, товарищ Вида, больше не будь дураком
fig_vvam__ 09 июля 2018 | 16:42
book_publisher: Ага, именно там и извинился. Можно сказать просто насрал на Россию.
Нет чтобы на Красной площади покаяться и рубаху порвать вдрызг.
Нет, это было издевательство, а не раскаяние.
wojskowy Марек Качоровски 09 июля 2018 | 16:30
minerr: Давно из Польши? Вообще-то, как в любой стране ЕС хоть с утра до вечера, кричи, пищи в твиттере, в скайпе: "Слава Украине, России, Анголе, Гвинеи-Биссау и далее по списку 186 стран зарегистрированных в ООН" Не кому до этого дела нет. И что в этом возгласе неприличного или для кого-то оскорбительного? Или ФИФА это политическая организация? Или может ФИФА образец моральных качеств? Может это не её руководители замешаны в скандалах со взятками ? "Чья бы корова мычала....."
kottigr1 09 июля 2018 | 16:31
minerr: Тренер сборной Хорватии Огнен Вукоевич после победы в четвертьфинале чемпионата мира—2018 над командой России (2:2, 4:3 по пенальти) опубликовал в социальной сети совместную фотографию с защитником сборной Домагоем Видой. Вукоевич сопроводил совместную фотографию в «Инстаграме» сообщением в адрес Виды «Герой!!!».
demosua 09 июля 2018 | 16:32
minerr: "Выражение "Слава украине" в приличном обществе произносить не принято" - можно поподробнее о "приличном" обществе? Кто это?
parasuk_ 09 июля 2018 | 16:39
demosua: Это там где не принято скакать с кастрюлей на голове ;)
sceptic47 09 июля 2018 | 16:40
demosua: "Это хуже, чем народ. Это - лучшие люди города!"
fedora2 09 июля 2018 | 16:41
minerr: Что такое "приличное общество"? Это которые захватывают чужие территории и убивают? Во славу таких выступают только убийцы. Действительно, здоровья от них не дождешься. Так что "Слава Украине!"
ebpo_ykpon 09 июля 2018 | 16:18
oprswen: А хорваты-то оказались нетолерантные - выбросили мужика за симпатию Рванине
kottigr1 09 июля 2018 | 16:41
ebpo_ykpon: Молодцы хорваты.. Посвятили свой результат победе над фашизмом..
ura_russians 09 июля 2018 | 16:28
кастрюля, а бандеровские фашики за аннексию юго-западных губерний России извинились?
дотрындитесь до ато против киевских сепаратистов.
olegleon 09 июля 2018 | 16:04
да любому хомячку понятно, что их КГБ запугало и под пытками заставило приносить извинения
snikkersnepper 09 июля 2018 | 16:19
olegleon:
Эхушко старательно, в своем стиле сообщило про "резонанс в российских СМИ". То что чувакам изрядно накостыляли в самой Хорватии (а также, например, в Германии) в тутошнюю картину мира не укладывается.
Хотя, конечно, хорваты схитрили - Вукоевича, что и так на лавке сидел, домой отправили, а игрока основы Виду - нет (увы, наглядно видели, почему).
Ладно, все равно эта дурь яйца выеденного не стоила. Разве что посмотреть на "великих", единственным поводом для радости которых является кричалка, выкрикнутая после игры игроком сборной, не пустившей на чемп их собственную (они ж в отборе в одной группе играли).
fig_vvam__ 09 июля 2018 | 16:35
olegleon: маня, вам палец показали, средний, и вы в истерику ударились.
Это удел всех слабаков.
Россия опускается все ниже и ниже. Уже до уровня Габона дошла. Или Гвинеи? Нет ниже Гвинеи по ВВП.
Португалия, мать ее, на 36 месте, а Россия на 60-м.
А путин ставил задачу догнать?
наплевали на его слова чиновники, замылили, а ведь чего стоило догнать?
riots 09 июля 2018 | 16:05
А перед кем они извинились ? И за что ?
We would like to remind @TheSun & @Independent that "Slava Ukraini" means "glory to Ukraine"- a patriotic expression like "viva la France","long live the Queen","Let Poland be Poland". Will you call those who chant these phrases nationalists&boo them?
Говорили что спорт вне политики, а сами раздули черт знает что.
minerr 09 июля 2018 | 16:11
riots: "Слава Украине" это совсем не то что "Да здравствует Франция". "Слава украине" - эти слова последние что слышали евреи в Бабьем Яру, жители Хатыни и поляки на Волыне.
Да и каким боком здесь какая-то Украина, если матч был между Хорватией и Россией. А в цивилизованном мире спорт обычно не смешивают с политикой.
Пы.Сы. - Тебе что методичку уже без перевода присылают? Экономят поди.
wojskowy Марек Качоровски 09 июля 2018 | 16:36
minerr: А при чём симпатии к какой-то стране являются политикой? Может скоро за любовь к вареникам и салу в тюрьму будут сажать? Ну поляки много чего слышали и от НКВД СССР за 46 лет оккупации и много чего повидали. Но ни к России ни к Украине никакой ненависти не испытывают. Народ не виноват, что творили политики.
olegleon 09 июля 2018 | 16:12
riots: ага, "viva la France". типа такие тупые и не поняли, что ближе к "хайль Гитлер", чем к "viva la France"
simfu 09 июля 2018 | 16:06
Собздели усташи.
m_doc 09 июля 2018 | 16:10
simfu: Во-во. Не мужики, а сопли на заборе.
punyoshohlai 09 июля 2018 | 16:15
m_doc: Во-во.Не мужики, а сопли на заборе.
Точно. И выиграли так же
equus 09 июля 2018 | 16:13
simfu:
Просто им подсказали, что такие заявления неуместны.
koshkaedu 09 июля 2018 | 16:08
Хотя бы это после поражения.
equus 09 июля 2018 | 16:11
Подобное посвящение это их личное дело.
Но делать какие-то публичные заявления на сей счёт -- неправильно. Чем меньше политики на полях и на трибунах чемпионат -- тем лучше!.. Так что правильно сделал, что извинился.
parasuk_ 09 июля 2018 | 16:12
Все правильно. Кричать в приличном обществе "слава украинде" это как громко испортить воздух за обеденным столом. Пришлось извиняться и обещать впредь больше так не делать :)
polikarpich 09 июля 2018 | 16:16
parasuk_: Да, ты прав. Ты этим и занимаешься. Портишь воздух своими выхлопами "слава украинДе".
А "Слава Украине" - это нормально.
Не делай так больше, а то действительно извиняться придётся. Возможно, без штанов и на коленях.
parasuk_ 09 июля 2018 | 16:28
polikarpich: как же нормально, когда хорвату пришлось извиняться :)
lvl100500 09 июля 2018 | 16:30
polikarpich: А "Слава Украине" - это нормально. //
Для тебя я так понимаю нормально и то, что творили под этим лозунгом т.н. борцы за независимость Украины. Нет, то что они воевали против красной, а потом и советской армии это одно, это можно как то понять, но то что они творили в годы второй мировой да и после её окончания с обычными мирными людьми это совсем другое. Тут никаких оправданий и никакого понимания быть не может! Так что "Слава Украине" может быть НОРМАЛЬНО только для моральных уродов! Неужели ты моральный урод?
merelymy 09 июля 2018 | 16:42
polikarpich: А "Слава Украине" - это нормально.
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Здесь уже столько раз говорили "Слава Украине" в борьбе за то, чтобы не говорить "Слава Украине", что непонятно чего добиваются борцы с теми кто говорит "Слава Украине", потому что они сами то и дело и больше других говорят "Слава Украине", стараясь запретить говорить "Слава Украине" другим.
Это как запрет на пропаганду однополярных многополярностей, когда сама борьба многополярностей с однополярностью оборачивается пропагандой этих лярностей.
Слава Макаронному Монстру, да продлятся его макароные фишки, жареные в подсолнечном масле с чесноком и натертым пармезаном мозговых сортов.
juju11 09 июля 2018 | 16:12
Делегация Хорватии - трусливое жлобье.
punyoshohlai 09 июля 2018 | 16:13
Правильно извинился. А то вони портяночной, не продохнуть в госдуме
tremens_delirium 09 июля 2018 | 16:13
Разобрались от каких героев пришла "Слава", стало стыдно при искреннем гостеприимстве, продемонстрированном Россией и к игрокам, и к болельщикам, и к президентше.
Игрока, конечно, не отстранили, но этого без вопросов.
punyoshohlai 09 июля 2018 | 16:18
tremens_delirium: при искреннем гостеприимстве, продемонстрированном Россией
Так искреннем или продемонстрированном?
Судя по портяночным комментариям - гостеприимство сквозь зубы
barssuk 09 июля 2018 | 16:13
Хорваты - лучшие! Спасибо!!!
andreyoo 09 июля 2018 | 16:16
Це зрада?
andy66 09 июля 2018 | 16:19
... чем причинил стране-агрессору неимоверные моральные страдания
raindengo 09 июля 2018 | 16:24
Не вполне ясно за что извиняться, это его дело кому или чему посвящать победу. Если бы России посвяти, ажиотажа не было бы я полагаю?
simfu 09 июля 2018 | 16:27
Хорватский футбольный союз принял решение отстранить члена делегации сборной страны Огнена Вукоевича от чемпионата мира 2018 года.
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Усташи + бандеровцы = братья навек
kottigr1 09 июля 2018 | 16:43
simfu: Путинские власовцы в пичальках ?
janychar 09 июля 2018 | 16:29
Хорватская федерация и не могла иначе. Белковский на днях писал, кто ею кукловодит. Вообще большинство международных спортивных федераций - пророссийские (что недавно доказал скандал шашистов, наказавших украинского спортсмена за выышиванку), а уж тем более ФИФА, на которой пробы ставить негде. Купленные на 100 лет вперёд.
nnnmmm 09 июля 2018 | 16:37
А почему эти два дегенерата не кричали слава украине после победы хорватов в предыдущих матчах, так что эти два дебилоида великолепно понимали, какую провокацию они устраивают. вот только явно не рассчитали свои силёнки.