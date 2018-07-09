У Кремля нет информации о том, что самолет лидера КНДР Ким Чен Ына был замечен сегодня во Владивостоке

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песковю

Ранее южнокорейское агентство Ренхап сообщило, что борт лидера КНДР пробыл в аэропорту Владивостока около трех часов, после чего вылетел в Пхеньян.

Сведений о том, находился ли Ким Чен Ын на борту, нет, — отмечало агентство.