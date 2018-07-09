У Кремля нет информации о том, что самолет лидера КНДР Ким Чен Ына был замечен сегодня во Владивостоке
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песковю
Ранее южнокорейское агентство Ренхап сообщило, что борт лидера КНДР пробыл в аэропорту Владивостока около трех часов, после чего вылетел в Пхеньян.
Сведений о том, находился ли Ким Чен Ын на борту, нет, — отмечало агентство.
Комментарии12
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radionews 09 июля 2018 | 15:40
Ясен пень что нет.
Кремль вообще ничего не знает и ничего не контролирует.
Ихтамнет Первый.
Пирамида власти начала свой путь к распаду, потому что строительство ее закончилось.
pavelmistery 09 июля 2018 | 15:42
Кремль НИКОГДА не знает, что происходит в мире или в собственной стране ))
- Нас там нет
- Мы не в курсе
- Это не мы, а другие
- Мы не обладаем этой информацией
- Этот уволился ещё вчера
- Где ваши доказательства?
tag188 09 июля 2018 | 15:42
Ну это откровенный "залет".
Правительственные борты чужих стран летают над Россией, где хотят, а в Кремле об знать не знают.
А если бы это был не самолет друга Ына, а бомбардировщик НАТы??
bozk 09 июля 2018 | 15:46
tag188: то Владивосток превратился бы в Воронеж
andre_klimov 09 июля 2018 | 15:47
tag188:
Одно утешает - пока у Ына с Трампом складывается роман вместо самолёта Ына ракета Ына не прилетит, как в прошлый раз. Её то же не заметили, под громогласный хохот стран региона...
twenty_two 09 июля 2018 | 15:48
Помогите ему приземлится так же удачно, как польским братьям.
avk7874 09 июля 2018 | 15:52
Навкин видать совсем приболел, забыл что можно позвонить и узнать.
fig_vvam__ 09 июля 2018 | 16:39
avk7874: Кому звонить-то?
Они же, суки, не отвечают.
Помнится Путин трое суток не мог до генпрокурора дозвониться.
Вы думаете до диспетчера в аэропорту легче?
да хрен он на Писькова положил.
Вот Письков и мучится в безвестности.
post_v 09 июля 2018 | 16:42
fig_vvam__:
...Вы думаете до диспетчера в аэропорту легче?
===========
смогла же российская сторона оперативно дозвониться до диспетчера Карлоса.....
platonnekafrin 09 июля 2018 | 15:53
Ревность терзала Ына и заставляла его самолет появляться и исчезать до самого города Хельсинки. Соперник тоже спать не мог спокойно - писал обаятельные тезисы.
sasass 09 июля 2018 | 15:56
Россия согласовывает свои действия с Ыном перед встречей с американским Тыном...
kokapu 09 июля 2018 | 15:57
Зачем вообще нужен Песков за такую зарплату? Любой попугай, выучивший фразу "Мы не в курсе", справится не хуже.