Власти Великобритании утвердили Доминика Рааба новым министром по делам «Брекзит»
На этом посту он сменит Дэвида Дэвиса, который подал в отставку в связи с несогласием с планами экономических отношений Великобритании и ЕС после официального выхода страны из Евросоюза.
До сих пор Доминик Рааб занимал должность министра юстиции и министра жилищного строительства.
Комментарии1
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sasass 09 июля 2018 | 15:59
Теперь пойдет все по маслу и отчалить от Европы никак не получиться....