Власти Великобритании утвердили Доминика Рааба новым министром по делам «Брекзит»

На этом посту он сменит Дэвида Дэвиса, который подал в отставку в связи с несогласием с планами экономических отношений Великобритании и ЕС после официального выхода страны из Евросоюза.

До сих пор Доминик Рааб занимал должность министра юстиции и министра жилищного строительства.