РПЦ не намерена выносить решение по вопросу о подлинности царских останков к столетию расстрела семьи Николая Второго

Русская православная церковь не намерена выносить решение по вопросу о подлинности предполагаемых царских останков к столетию расстрела семьи Николая Второго. Об этом в интервью Известиям заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, решение, скорее всего, будет приниматься на уровне Архиерейского собора и оно не будет приурочено к какой-то дате.