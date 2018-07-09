РПЦ не намерена выносить решение по вопросу о подлинности царских останков к столетию расстрела семьи Николая Второго
Русская православная церковь не намерена выносить решение по вопросу о подлинности предполагаемых царских останков к столетию расстрела семьи Николая Второго. Об этом в интервью Известиям заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.
По его словам, решение, скорее всего, будет приниматься на уровне Архиерейского собора и оно не будет приурочено к какой-то дате.
Комментарии11
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bozk 09 июля 2018 | 15:36
Берегут психическое состояние Поклонской.
chapter_2 09 июля 2018 | 16:07
bozk: Вспоминая казнь революционерами самодержца Николая II, членов его семьи и прислуги (всего 11 человек), россиянам не следует забывать и о миллионах невинных и неоправданных жертв русского самодержавия.
ltvjrhfn1 09 июля 2018 | 16:22
chapter_2:
буржуазия, высший генералитет и питерские интеллегентишки свергнувшие Николая 2 дорого заплатили за свой февральский мятеж.
nick_grinevitsky 09 июля 2018 | 16:42
ltvjrhfn1:
Добрый день! И Вам напомню, что Николая II никто не свергал, а до и сразу подписания "бумажки" никто не арестовал. Арест Временным правительством последовал только 07 марта 1917 г. А нечего было, подписав 25 Манифест о временном прекращении заседаний Думы, позволить создать некий "Комитет" и вступать в переговоры...
nick_grinevitsky 09 июля 2018 | 16:35
chapter_2:
Добрый день! Напомню Вам, коллега по сайту, что никакого "Самодержца" после второго марта 1917 г. в России не было. Не было и права на отречения от престола того, кто был избран на служение Богу и России. Помазан Духом Святым... Но Вы правы в главном, о миллионах жертв по причине малодушия и безволия Николая Александровича. Ровно под стать ему была и супруга, написавшая в письме в тот самый день о том, что если бы в Петрограде стояли морозы, то "девочки и мальчики" не бегали бы по городу, смущая рабочих...
margo 09 июля 2018 | 15:50
Ну, конечно, зачем слушать ученых-экспертов, попы рясами потрясут и станет ясно, подлинные останки или нет.
Если им будет выгодно стричь купюры с поклонения святым мощам, значит признают.
margo 09 июля 2018 | 15:55
P.S.
Под шум футбольного Чемпионата подгадали.
Или Чемпионат подгадали под столетие убийства Романовых?
sasass 09 июля 2018 | 16:11
РПЦ выше светской науки - теперь мифология правит бал в России ...
juju11 09 июля 2018 | 16:15
Не знала, что РПЦ - эксперты-криминалисты.
sneer1 09 июля 2018 | 16:33
Блин, ну кого это е...щё волнует, кроме Шевкунова и Поклонской?!?! Как пример экспертизы ДНК -да, интересно. А по сути??? И при чем здесь РПЦ вообще??? Они, что ли, экспертизу проводили??
twenty_two 09 июля 2018 | 16:39
sneer1: Николай второй числится святым, в секте РПЦ, по причине что этот дегенерат, невинно убиенный. Для РПЦ выгоднее замять дело с поиском останков.