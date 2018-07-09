Мосгорсуд признал законным арест таксиста, который 16 июня в центре Москвы сбил на тротуаре нескольких пешеходов

Мосгорсуд признал законным арест таксиста из Киргизии, который 16 июня в центре Москвы сбил на тротуаре нескольких пешеходов. Таким образом Чынгыз Анарбекуулу останется под стражей до 16 августа. Ему предъявлено обвинение в эксплуатации транспортных средств, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Среди семерых пострадавших были две гражданки Мексики.