Мосгорсуд признал законным арест таксиста, который 16 июня в центре Москвы сбил на тротуаре нескольких пешеходов
Мосгорсуд признал законным арест таксиста из Киргизии, который 16 июня в центре Москвы сбил на тротуаре нескольких пешеходов. Таким образом Чынгыз Анарбекуулу останется под стражей до 16 августа. Ему предъявлено обвинение в эксплуатации транспортных средств, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Среди семерых пострадавших были две гражданки Мексики.
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