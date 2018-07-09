В пещере в Таиланде остаются четверо подростков и их тренер
К этому моменту спасателям удалось вывести на поверхность восемь человек. В операции задействовано несколько десятков спасателей, большинство которых приехали из других стран.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
К этому моменту спасателям удалось вывести на поверхность восемь человек. В операции задействовано несколько десятков спасателей, большинство которых приехали из других стран.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
irdo 09 июля 2018 | 15:44
Удачи всем.И спасения детям.
equus 09 июля 2018 | 15:58
irdo:
И жаль погибшего спасателя...
vpu2011 09 июля 2018 | 15:51
остаётся пожелать им успеха